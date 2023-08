Lavoro, settembre è il mese migliore per inviare le domande: ecco perché

Settembre è il mese perfetto per inviare domande di lavoro per molte ragioni e ci sono più possibilità di essere assunti.

Se stai cercando lavoro preparati a inviare il tuo curriculum vitae e le email di autocandidatura oltre a rispondere ai vari annunci di ricerca nuove assunzioni. Settembre è il mese ideale per questo tipo di attività, le aziende riaprono e sono pronte ad aumentare il personale.

Lavoro, dopo le vacanze le nuove assunzioni

Dopo un’estate di relax e divertimento, è il momento di concentrarsi sulle nuove opportunità professionali e riprendere la ricerca di un nuovo impiego. Ecco perché settembre è il miglior mese per inviare domande di lavoro.

In primo luogo, molte aziende si preparano per l’inizio del nuovo anno fiscale in autunno. Questo significa che hanno spesso budget freschi e possono assumere nuovo personale. Inviare una domanda di lavoro a settembre ti dà il vantaggio di essere tra i primi candidati presi in considerazione per queste nuove posizioni. Essere i primi a inviare una domanda di lavoro può aumentare le tue possibilità di successo, poiché molte aziende hanno ancora posti vacanti da riempire.

In secondo luogo, settembre è il periodo in cui le persone tornano dalle vacanze estive e tornano al loro normale ritmo di lavoro. Le aziende sono di nuovo operative dopo la pausa estiva e sono pronte a valutare nuovi candidati. Questo significa che le tue domande di lavoro non saranno affogate in una marea di altre richieste, ottenendo quindi maggiore visibilità. Inoltre, inviare una domanda di lavoro a settembre ti permette di cogliere l’attenzione dei responsabili delle assunzioni mentre sono ancora motivati e pronti a considerare nuovi candidati.

Inoltre, il periodo autunnale è spesso associato a un senso di rinascita e di mettersi nuovi obiettivi. Questo atteggiamento positivo si riflette nelle aziende, che sono più aperte a valutare candidati ambiziosi e motivati. Pertanto, inviare una domanda di lavoro ti può dare un vantaggio per dimostrare la tua determinazione e volontà di raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Il primo mese dopo la pausa estiva risulta essere, quindi, l’ideale per inviare candidature perché hai avuto tutta l’estate per prepararti. Puoi usare i mesi estivi per aggiornare il tuo curriculum, rivedere e migliorare le tue abilità professionali e allargare la tua rete di contatti. Questo periodo di preparazione ti permette di presentarti con proposte solide che ti distinguono dalla concorrenza. Quindi, se vuoi davvero trovare un nuovo impiego, non perdere tempo le aziende stanno aspettando proprio te.