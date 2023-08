Amazon, arrivano gli sconti di fine estate: ecco cosa puoi acquistare a prezzi stracciati

Con la fine dell’estate Amazon ha dato vita ad una serie di sconti piuttosto allettanti per alcuni prodotti piuttosto interessanti. Andiamo a scoprire quali sono e quanto costano

L’estate sta volgendo al termine e solitamente in questa fase il mercato è soggetto ad alcuni fisiologici cambiamenti. Molti prodotti sono reperibili a prezzi convenienti perché con l’arrivo delle stagioni fredde vanno in vacanza, altri invece proprio per questo hanno un costo maggiore.

Per quanto concerne la tecnologia però il discorso è differente. Non essendo articoli di stagione non sono necessariamente correlati a queste logiche. Al contempo però alcuni grandi colossi come Amazon ne stanno approfittando per invogliare i propri clienti ad acquistare in questa delicata fase di transizione.

Amazon: quali sono i prodotti in offerta a fine estate

E non importa la concomitanza con la Amazon Gaming Week, il noto brand di e-commerce non ne vuole proprio sapere di smettere di proporre sconti e offerte al grande pubblico. Per questo ha varato la campagna “sconti di fine estate” che riguardano esclusivamente i prodotti a marchio Amazon.

Tra questi sono presenti quelli di smart home e quindi tutto l’ecosistema Echo compresi i nuovi Pop che con i bundle, le telecamere Blink e ovviamente le Fire Tv. Chiaramente gli sconti non sono al 100% e nemmeno si avvicinano, ma è innegabile che siano decisamente numerose e attraenti.

Ad esempio Echo Pop altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth compatto e dal suono potente che comprende anche l’assistente vocale Alexa costa 24 euro anziché 49 euro. Andando oltre, Echo Pop verde petrolio + Meross Smart Plug (con presa intelligente e connettività Wi-Fi) sempre compatibile con Alexa lo si trova scontato a 29 euro invece che 54 euro.

Proseguendo troviamo Echo Dot con orologio (quinta generazione modello 2022) con altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth. Ha un suono più potente e dinamico e comprende orologio e l’immancabile Alexa. Il tutto a 44 euro, il che non è un particolare di poco conto visto che il prezzo di partenza era 59 euro.

Passando agli schermi ecco Echo Show 15, schermo intelligente full HD da 15,6 pollici. Può vantare anche Alexa e Fire Tv integrati ma il telecomando non è incluso. Lo sconto in questa fase è di ben 40 euro visto che il prezzo attuale è di 239 euro e quello originario era 279 euro. Chi ha bisogno di un supporto regolabile per Echo Show 8 (seconda generazione) lo può pagare 13 euro e non 20 euro. Insomma le proposte non mancano, basta solo saperle cogliere.