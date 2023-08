Se vuoi cambiare vita scegli uno di questi 5 paesi: ti pagano per vivere felice

Nello specifico sono alcune piccole località dislocate all’interno di paesi piuttosto importanti. Vediamo quali sono e cosa offrono a chi è disposto a trasferirsi

Essere insoddisfatti della propria vita e delle proprie condizioni lavorative sono fattori piuttosto comuni a tanti giovani ma anche a persone un po’ più avanti con l’età. Quando si nutre questo sentimento negativo è giusto cambiare per ritrovare se stessi e la propria serenità. Cambiare aria è quanto di più semplice e produttivo si possa fare.

In giro per il mondo le opzioni sono tantissime e tra le tante sicuramente ce ne sono alcune più adatte alle proprie esigenze. Esistono addirittura paesi disposti a pagare pur di attirare gente sul proprio territorio. In Italia Mantova ha varato un’iniziativa del genere. Al contempo però molte persone dalla natura esterofila di certo non possono non conoscere queste opzioni che vi stiamo per menzionare.

Quali sono le 5 località che pagano a chi arriva da altri paesi

Partendo dall’Europa ecco Ponga in Spagna. Situato nelle Asturie vanta appena 700 abitanti ragion per cui il Governo è disposto ad offrire 3.000 euro a tutte le coppie che sono disposte a trasferirsi e altri 3.000 euro per ogni bambino che vi nasce o che vi si stabilisce. Il tuto però ad una sola condizione: rimanere a Ponga per almeno 5 anni.

Chi invece vuole rimanere ancora più vicino al Bel Paese può optare per Albinen in Svizzera (per la precisione nel Canton Vallese). Dista appena 3 ore da Milano ed è uno dei borghi più suggestivi dell’intero paese elvetico. Ha solo 241 abitanti, il che spiega questa voglia di ripopolarlo. Si possono ottenere fino a 60.000 euro se si decide di stabilirsi da queste parti. Il discorso però ha validità solo per chi ha meno di 45 anni ed è in possesso del permesso di soggiorno svizzero.

Non poteva mancare il fascino marittimo della Grecia che si propone in tal senso con la piccola isola di Antikythera che si trova a sud del Peloponneso. Con soli 40 abitanti è praticamente un territorio incontaminato. Le istituzioni locali offrono una casa, un terreno e 500 euro al mese alle famiglie con almeno tre figli che decidono di approdare sull’isola e di rimanerci a vivere.

Le ultime due opzioni sono l’Alaska grazie al progetto “Alaska Permanent Funt Dividend”. Bisogna però essere preparati al freddo. Per il resto sarà un po’ come essere a casa. Ci sono ben 25.000 italiani che hanno dichiarato di essere felici in questa terra situata nell’estremo nord d’America. Discorso simile per Saskatchewan in Canada dove si cercano persone, soprattutto neo laureati per rivitalizzare l’economia. L’importo offerto è di circa 14 milioni di euro.