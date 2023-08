Preferisci un iPhone o un Android? La scelta che svela alcuni tratti della tua personalità

La scelta tra iPhone e Android può dire molto sulla reale personalità di un individuo. Quali caratteristiche si possono associare in base a questo genere di preferenza

Dire che siamo il risultato delle nostre scelte non è poi così sbagliato come si pensa, anzi è praticamente un dato di fatto. La personalità umana infatti per quanto indecifrabile ha comunque un suo filo logico. È un tratto distintivo che consente alle persone di differirsi dalle altre.

Chiaramente col tempo si modifica, la si costruisce e la si rafforza. Magari ciò un tempo avremmo fatto ad occhi chiusi oggi non lo faremo nemmeno sotto tortura. Fatto sta che questi comportamenti rivelano chi siamo e un esempio calzante che si sposa bene con la realtà che viviamo è quello del cellulare.

iPhone o Android: personalità a confronto

Infatti al giorno d’oggi siamo praticamente surclassati dalla dicotomia iPhone o Android. Una scelta che può dire molte cose sul carattere di una persona così come dimostrato da uno studio pubblicato sulla rivista Cyberpsychology Behaviouur and Social Networking effettuato da 500 partecipanti.

Ad esempio chi sceglie un iPhone è prevalentemente donna mentre i possessori di Android sono per lo più uomini e anziani. Nel primo caso i risultati hanno riportato livelli più bassi di onestà e umiltà, ma decisamente più alti di emotività. Nel secondo invece un livello di interesse meno marcato verso la ricchezza e la condizione sociale.

Inoltre chi ha optato per un Android è risultato più umile ed onesto rispetto ai possessori dell’iPhone. Sono persone che non amano infrangere le regole in nome di un guadagno personale. Ma non si tratta dell’unico studio condotto su questa interessante tematica.

Un altro lavoro di ricerca a cui si sono sottoposti 1000 possessori di Android e 1000 di iPhone ha rivelato come i secondi spendano mediamente 105 euro in più per comprare i vestiti contro i 55 euro dei primi. Identico discorso per quanto concerne i prodotti per la bellezza, la tecnologia e le spese in generale.

Da ciò si può dedurre che chi ha un Android è più parsimonioso e passa sicuramente meno tempo al cellulare. L’altra faccia della medaglia è rappresentata da chi un iPhone, che è di gran lunga più vanitoso e socievole e magari ha una cerchia più ampia di amici con cui passare il tempo a chattare. Ebbene si, la socialità ormai si è spostata tutta sui telefoni e più dispone di apparecchi tecnologici e più se ne fa uso.