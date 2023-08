Casette in legno, che spettacolo: come prendersene cura nel migliore dei modi

Avere una casetta di legno è un po’ il sogno di una vita. Chi riesce a costruirsene una però deve prestare molta attenzione alla manutenzione. Ecco tutte le dritte da seguire

Quante volte abbiamo espresso il desiderio di vivere o almeno di possedere una cassetta di legno in campagna? Sicuramente tante. D’altronde si tratta di una vera e propria suggestione che al giorno d’oggi sembra più fiabesca che reale. Chi ha questa fortuna però la deve saper sfruttare e non la deve dilapidare come se nulla fosse.

Inoltre vanno considerati i numerosi vantaggi che offre il legno. Oltre ad un design elegante e bello da ammirare, vanno considerati alcuni aspetti decisamente imporranti. Infatti il legno garantisce dei comfort che altri materiali non possono minimamente vantare.

I segreti per tenere una casa in legno in perfette condizioni

Grazie alla sua efficienza energetica riduce i tempi di dispersione della temperatura. In parole povere sarà molto più semplice mantenere l’ambiente caldo in inverno e fresco in estate. Queste strutture inoltre sono molto resistenti agli agenti atmosferici e sono capaci di resistere anche ai terremoti. La flessibilità del legno è di gran lunga superiore rispetto al cemento.

Può sembrare banale, ma sono molto più rapide da costruire. Un surplus importante che può aiutare soprattutto nei casi di estrema urgenza. È un aspetto che va di pari passo con la flessibilità del design. Il legno consente una versatilità architettonica che consente di creare degli spazi unici e personalizzati in modo tale da poter andar incontro il più possibile alle esigenze del cliente.

Insomma un vero e proprio patrimonio da non dilapidare per nessun motivo e che va quindi preservato nel migliore dei modi. In primis è bene utilizzare materiali di qualità in grado di prevenire e rallentare il decadimento della struttura. Successivamente è importante applicare con una certa regolarità vernici o impregnanti per proteggere il legno da sole, pioggia e neve.

Tenere le grondaie pulite è un altro passo basilare. Così facendo si limita e di molta la formazione dell’umidità. Stesso discorso per l’applicazione delle pendenze e per l’eliminazione della vegetazione dal terreno vicino alla struttura in legno. Tutto ciò però è vano se non si garantisce all’ambiente casalingo la giusta circolazione dell’aria che previene l’accumulo dell’umidità e l’insorgere delle muffe. Anche la verifica dello stato delle porte e delle finestre seppur possa sembrare scontato va assolutamente inserito nell’elenco delle cose da fare per proteggere la propria casetta in legno.