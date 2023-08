La Campania si conferma fortunata al gioco: quante vincite al Lotto e 10eLotto!

In Campania lasciarsi andare al gioco in maniera sana è culturalmente concepito. In questa fase la Dea Bendata ha baciato diverse volte questa simpatica regione d’Italia

Il gioco se ben intrepretato è un momento di puro svago. Lo sanno bene in Campania dove questa pratica è piuttosto diffusa e nella maggior parte dei casi viene vissuta con lo spirito giusto e senza clamorosi eccessi. A quanto pare questa vena giocoliera è stata spesso premiata e proprio negli ultimi giorni si sono registrati diversi episodi piuttosto fortunati.

Prima di andarli a vedere nel dettaglio è bene sempre specificare che il tutto è frutto meramente del caso e che non esistono combinazioni o cose del genere che consentono di vincere con più frequenza o facilità. Il gioco è così, oggi a me, domani a te e in futuro chissà. Può sempre succedere di tutto.

Tutte le vincite più recenti avvenute in Campania

I giochi che hanno portato bene sono il Lotto e al 10eLotto che hanno fatto registrare il numero di vincite più alto dell’intero paese. La provincia di Salerno è stata la più fortunata al 10eLotto con 50mila, 45mila e 40mila euro. A Napoli invece è stata realizzata una vincita da 6.750 euro.

Passando al Lotto secondo quanto riportato da Agimeg la provincia partenopea ha avuto la leadership indiscussa. A Forio (comune situato nell’isola d’Ischia) sono stati vinti addirittura 12.500 euro che è stata la terza vincita del concorso a livello nazionale. A Pozzuoli invece si è registrato un incasso da 11.250 euro grazie ad un terno sulla ruota Nazionale con una giocata di soli 2,50 euro.

Non poteva mancare Napoli città che con 9mila euro si è iscritta anch’essa al registro delle vincite avvenute di recente in Campania. A pochi chilometri di distanza, ovvero nella provincia di Caserta è avvenuta una vittoria da 12mila euro che va a suggellare la tornata fortunata per la regione dell’Italia meridionale.

Dunque stavolta a gioire è stata la Campania. In passato anche altre regioni hanno avuto dei riscontri piuttosto favorevoli sotto questo punto di vista. Negli scorsi mesi erano state Marche e Puglia a festeggiare numerose vittorie, chissà a chi toccherà in futuro. L’importante è giocare con criterio senza pensare che questa possa essere una fonte di guadagno. Al contrario se la situazione viene gestita male può essere un’arma deleteria che può portare a perdere i propri risparmi. Per questo la moderazione è alla base di tutto quando si gioca.