Saldi estivi, in quali regioni non sono finiti: ecco dove si possono ancora fare affari

In alcune regioni d’Italia i saldi estivi sono già giunti al termine, in altre invece dureranno ancora un po’. Vediamo dove si può ancora fare shopping all’insegna del risparmio

Acquistare dei capi in saldo è una convenienza di cui soprattutto alla luce del contesto storico che stiamo vivendo è difficile privarsi. Anzi, talvolta li si aspetta con pazienza per poter fare degli affari che magari in altri periodi dell’anno sarebbero impossibili da fare.

In questo periodo in alcune zone d’Italia si possono ancora sfruttare i saldi estivi che possono tornare utili per chi va in vacanza a settembre verso località di mare in cui chiaramente avere degli abiti e degli accessori estivi può essere ancora piuttosto utile. Un discorso che vale anche per chi ama lo shopping online che potrà approfittare del ribasso dei prezzi.

Saldi estivi in quali regioni sono ancora in vigore e quanto dureranno ancora

Solitamente si parte nelle prime settimane di luglio per poi arrivare agli ultimi giorni di agosto o al massimo alla prima decade di settembre. In alcune regioni però si va avanti fino alla metà del mese per la gioia dei consumatori che così hanno tempo e modo per poter decidere quando lasciarsi andare ad un po’ di sano shopping low cost.

A Bolzano hanno già chiuso i battenti mentre a Trento la decisione spetta ai commercianti. Stop avvenuto anche nel Lazio e in Liguria dove i saldi sono finiti il 16 agosto. In altre regioni siamo agli sgoccioli come ad esempio Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Valle D’Aosta e Veneto dove il gong è previsto per mercoledì 30 agosto.

Il 31 agosto sarà la volta di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Piemonte dove i saldi torneranno a far capolino come in tutta Italia durante la fase invernale. In tutte le altre regioni ci sarà tempo fino a settembre, vediamo dove di più e dove di meno.

In Basilicata si andrà avanti fino al 2 settembre mentre in Puglia e in Sicilia c’è tempo fino al 15 settembre. La più generosa per distacco è però il Friuli Venezia Giulia dove i saldi resteranno in vigore fino al 30 settembre, praticamente per tutto il mese. Dunque chi vuole prendere qualcosa per portarsi avanti in vista dell’estate 2024 si accomodi e poco importa se poi usciranno altri capi. Pagare quelli “vecchi” a prezzi stracciati non capita di certo tutti i giorni e quindi è sempre meglio cogliere queste opportunità.