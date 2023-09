Hai paura degli esami e di essere valutato? Potresti soffrire di testofobia: di cosa si tratta e come uscirne

Avere paura di affrontare un esame e di essere valutato può essere comprensibile, ma quando influenza in maniera significativa il rendimento e addirittura la qualità della vita, allora si parla di testofobia. Vediamo cos’è e come trattare questo disturbo.

Con il termine testofobia, “test” e “fobia”, ci si riferisce alla paura degli esami o all’ansia da valutazione. Si tratta di una paura irrazionale e molto intensa che colpisce un gran numero di persone di ogni fascia d’età.

Questa condizione emotiva, può manifestarsi prevalentemente quando è richiesta una valutazione delle prestazioni come, ad esempio, nel caso di esami scolastici, colloqui di lavoro o gare sportive. Chi soffre di testofobia può sperimentare forte ansia, paura e nervosismo in vista di una prestazione che richiede una valutazione da parte di qualcuno. Insomma, può avere un certo peso, considerato che spesso impedisce chi ne è affetto di progredire nella propria vita personale e professionale.

Per questo motivo, vale la pena approfondire l’argomento, cercando di individuare le cause, i sintomi di questa fobia e capire come comportarsi per superarla.

Testofobia: cause, sintomi e rimedi

La testofobia è una condizione emotiva piuttosto diffusa che molto spesso influenza in maniera negativa la vita di chi ne soffre. Tuttavia, conoscendone le cause ed i sintomi, è possibile individuare la strada da seguire per affrontarla.

Sebbene, le cause esatte della testofobia non sia ancora completamente comprese, normalmente, contribuisce allo sviluppo di questa condizione la paura del fallimento, la mancanza di fiducia in sé stessi, le alte aspettative imposte dalla società, la mania di perfezionismo o le esperienze negative passate. Di solito, questo disturbo si manifesta all’inizio della vita adulta, ma talvolta colpisce anche i giovanissimi, con diversi sintomi fisici, emotivi e comportamentale. Tra le reazioni più frequenti: tachicardia, nausea, eccessiva sudorazione, senso di soffocamento, disturbi gastrointestinali, bocca secca, difficoltà a mantenere la concentrazione e tensione muscolare. Insomma, disturbi così intensi da spingere chi è affetto da testofobia a pensare di essere in procinto di morte.

Fortunatamente, esistono diverse strategie e tecniche che aiutano tenere sotto controllo questa intensa paura. Ad esempio, prepararsi adeguatamente in vista di una prova o un esame potrebbe essere un modo efficace per aumentare la fiducia nelle proprie capacità e ridurre l’ansia. Una buona idea potrebbe anche essere quella di parlare con amici, parenti o insegnanti per avere un confronto e qualche parola di incoraggiamento. Un’ottima strategia potrebbe essere praticare tecniche di rilassamento come, ad esempio, la meditazione, lo yoga, utili a ridurre lo stress. Qualora, tutto questo non dovesse bastare, potrebbe essere affidarsi ad un professionista della salute mentale.