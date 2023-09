Frutta e verdura sempre all’ingresso del supermercato: il motivo è studiato a tavolino

Se qualche volta ti sei chiesto il perché del posizionamento di frutta e verdura al supermercato ecco spiegato il motivo che si cela dietro a questa strategia

Quando ci si reca al supermercato quasi nessuno fa caso alla disposizione dei prodotti negli scaffali. Ed invece, bisognerebbe iniziare a fare i conti con questo aspetto in modo tale da farsi trovare pronti ed evitare di spendere più del dovuto. D’altronde in questa fase di continui rincari è necessario cercare di contenere le uscite.

Per citare un esempio specifico perché la frutta e la verdura sono sempre riposte all’entrata del supermercato? La finalità è piuttosto semplice e per niente casuale. Si tratta di una strategia mirata che punta a portare i consumatori a fare qualche acquisto in più nel corso della loro permanenza all’interno dell’esercizio commerciale.

Frutta e verdura all’inizio del supermercato: il motivo che in pochi conoscono

La frutta e la verdura infatti vengono “sfruttate” come biglietto da visita. Gli avventori così appena entrano hanno l’idea di un posto ben accogliente e con prodotti salutari. Inoltre vedere questi cibi in ordine in delle cassette con i loro colori sgargianti ha sicuramente un buon impatto sui frequentatori del negozio.

Quindi con una presentazione positiva si invogliano le persone a proseguire il loro giro e a curiosare anche su qualcos’altro che magari non era stato inserito nella lista della spesa redatta prima di uscire di casa. Non tutti i consumatori infatti hanno la lungimiranza e la fermezza di non prendere altri prodotti al di fuori di quelli strettamente necessari.

Ciò non vuol dire che si possa definire questa come una strategia disonesta. Il marketing ha tantissime sfaccettature e questa è sicuramente una di quelle più utilizzate dai gestori di queste attività che per quanto siano una buona fonte di guadagno hanno comunque dei costi ingenti a cui far fronte.

Tra gli altri trucchetti più rinomati va menzionato quello del posizionamento dei prodotti più costosi che sono sempre sugli scaffali ad altezza occhi mentre le merendine e i dolciumi si trovano in genere vicino alla casa così che durante l’attesa la gente possa essere ulteriormente tentata dal mettere nel carrello questi articoli.

E i prodotti destinati ai più piccoli? Ovviamente sono negli scaffali più bassi che ai bambini difficilmente possono sfuggire. Il tutto viene “condito” da un po’ di sana e bella musica che deve rendere ancor più piacevole la passeggiata tra i corridoi dei supermercati.