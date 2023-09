Vuoi conoscere la vera personalità di una persona? Chiedile da che lato dorme

In base al lato del letto che si preferisce si possono scoprire diversi aspetti della personalità di una persona. Ad affermarlo è un noto TikToker del web

Vi siete mai fermati a riflettere sulle scelte routinarie che le persone fanno quotidianamente come ad esempio il posto a tavola o quello nel letto? Probabilmente no, ma a quanto pare sarebbe importante analizzare questi aspetti per capire meglio alcuni aspetti inerenti la loro sfera mentale.

A tal proposito è alquanto simpatico il video rilasciato su TikTok da Jordan Howlett, personaggio piuttosto noto sul social network più utilizzato dai teenagers. Ha quasi 11mila followers con i quali condivide monologhi, storie e altri contenuti piuttosto curiosi. Stavolta ha spiegato l’importanza della scelta del lato in cui si dorme, che a suo modo di vedere è dettato dell’atteggiamento nei confronti del lavoro, della personalità e del reddito.

Dormire sul letto destro vs dormire sul lato sinistro: differenze a confronto

Le persone che dormono sul lato sinistro del letto sono psicologicamente più positivi nella vita. Riescono a gestire carichi di lavoro pesanti e non si lasciano condizionare delle giornate stressanti e sono più calme durante una crisi rispetto alla loro controparte. Inoltre a detta di Howlett chi sceglie il lato sinistro è tendenzialmente più fiducioso.

Chi invece dorme sul lato destro guadagna più soldi e ha una visione di gran lunga meno positiva della vita. Questo genere di persone sono preparate agli scenari peggiori rispetto ai loro colleghi. Il TikToker ha anche precisato che chi soffre di claustrofobia preferisce dormire vicino al muro.

Ma su cosa si basano queste teorie? Probabilmente ha preso spunto dall’esperta del sonno Hope Bastine. Quest’ultima ha dichiarato di recente a Cosmopolitan che le persone che dormono sul lato sinistro sono più ottimiste rispetto ai loro partner che preferiscono dormire sulla destra.

Bastine ha fatto leva anche sull’allegria che chiaramente è preponderante nei soggetti che dormono sulla sinistra. Ciò consente ai “mancini” di essere maggiormente in grado di affrontare un carico di lavoro pesante il che significa che non sono così facilmente disturbati da una giornata stressante. I sinistri nutrono anche la convinzione di essere più calmi dei loro partner durante una fase di crisi e sono in generale più fiduciosi.

Dunque in virtù di quest’analisi quando vi trovate a colloquiare con amici o conoscenti provate a porgli la domanda su quale lato del letto preferisce dormire ed in base alla sua risposta potrete imparare a conoscerli meglio.