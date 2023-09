Le verifiche da fare assolutamente appena si arriva in una camera d’albergo: cosa potreste scoprire

Quando si soggiorna in una camera d’albergo com’è giusto che sia si desiderano tutti i comfort del caso. Vediamo cosa va verificato prontamente al momento dell’arrivo

Uno tasselli fondamentali per la buona riuscita di un viaggio è senz’altro la scelta del luogo in cui soggiornare. Infatti deve garantire quel benessere e quella sicurezza che sono necessarie durante una vacanza. Per questo spesso ci si mette per molto tempo a navigare sugli appositi portali alla ricerca della sistemazione più adatta alla proprie esigenze.

Chiaramente non potendola vedere dal vivo non si ha la sicurezza che sia davvero così come viene presentata nelle immagini e nelle descrizioni. Per questo una volta giunti sul posto è indispensabile fare alcune importanti verifiche.

I passaggi da seguire per rendere l’esperienza in hotel più piacevole

Stando a quanto suggerito da Tom’s Guide ecco quali sono gli aspetti da verificare al momento dell’arrivo in camera. Il primo è piuttosto semplice e riguarda la serratura. Se non ci sono problemi durante la chiusura allora è ok, altrimenti è bene farlo presente al personale della struttura. Stesso dicasi per le finestre soprattutto se situate in piani bassi o con affaccio su un giardino.

Successivamente si passa al check delle lenzuola e del letto per scongiurare la presenza di cimici. Potrebbero avere effetti a dir poco sconvolgenti per il corpo. Altro aspetto da tenere in considerazione è l’isolamento della camera rispetto alle altre e al corridoio. Alcune volte le pareti sono talmente sottili che si sente qualsiasi genere di rumore.

Da non sottovalutare l’utilità del telefono in camera. Anche se ormai lo si sfrutta davvero di rado è sempre bene che sia funzionante. D’altronde si tratta del modo più diretto ed efficace per contattare la reception. Pulire alcune superfici come maniglie e davanzali può essere invece utile per tenere alla larga potenziali virus, tra cui anche il Covid-19.

Ogni camera che si rispetti dispone di una cassaforte che può essere sfruttata per conservare gli oggetti più preziosi. Prima di riporre i propri effetti personali all’interno è doverosa una verifica del corretto funzionamento. Infine, è sempre bene controllare se si dispone di tutto ciò che serve durante il proprio soggiorno, come ad esempio le asciugamani (alle volte non vengono fornite a sufficienza) e i prodotti per lavare e detergere il proprio corpo. Se mancano di certo non è un buon inizio e non è un bel biglietto da visito per l’albergo.