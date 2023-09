Bollo auto, occhio se vivi qui lo paghi di meno | Lo sapevi?

C’è una Regione d’Italia in cui è possibile risparmiare sul bollo auto. Ecco dove e cosa fare per risparmiare sulla tassa automobilistica.

L’impennata dei prezzi causata dal fenomeno inflazionistico, ha letteralmente prosciugato i conti degli italiani, che fanno sempre più fatica a barcamenarsi tra le diverse spese e le tasse da pagare. Tra le tasse che gli italiani si trovano a dover pagare, c’è anche il bollo auto. Nonostante diverse discussione in merito all’abolizione dell’imposta, nessuna eliminazione in vista. Dunque, anche quest’anno gli automobilisti italiani, a parte qualche ristretta categoria, dovranno pagare la tassa.

Il bollo auto deve essere versato ogni anno alla propria regione di residenza da tutti i proprietari di veicoli a motore. Un po’ come il Canone Rai, il tributo rientra, senza dubbio, tra quelli più malvolentieri digeriti dagli italiani, perché rappresenta una tassa sul possesso. In altre parole, si paga per il solo fatto di possedere un’auto o una moto, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno.

Tuttavia, ci sono particolari situazioni in cui è prevista l’esenzione dal pagamento bollo auto come, ad esempio, per i beneficiari 104, per i proprietari di auto storiche o per le auto elettriche. E ci sono casi in cui, è possibile risparmiare sull’importo totale, come i residenti di questa regione d’Italia.

Bollo auto: se vivi in questa Regione lo paghi meno

Non tutti lo sanno, ma gli automobilisti residenti in Lombardia possono ottenere un significativo sconto sul bollo auto. Entrando nel merito, possono ottenere il 15% di sconto sull’importo della tassa automobilistica, i cittadini che richiedono la domiciliazione bancaria del bollo auto, proprio come si fa con le utenze domestiche (luce, gas, telefono e internet). Per accedere alla misura basta essere residenti in Lombardia o iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), ad eccezion fatta dei veicoli ultratrentennali, dei rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate e dei veicoli sottoposti al pagamento del superbollo.

Per ottenere la domiciliazione del bollo auto è necessario presentare una specifica richiesta attraverso il portale web della Regione. Il procedimento è piuttosto semplice, basterà autenticarsi con SPID, CIE o CNS, e seguire il percorso “Area personale tributi” > “Domiciliazione”. A questo punto, lo sconto verrà riconosciuto in automatico anche per gli anni successivi, salvo revoca.

Insomma, attraverso la misura della Regione Lombardia, quasi dieci milioni di automobilisti potranno approfittare della ghiotta opportunità di risparmiare il 15 per cento sull’importo della tassa automobilistica, ovvero, non pagare circa 2 mensilità dell’imposta.