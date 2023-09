Come risparmiare sul bollo auto: tutti i modi che forse non conosci

Il bollo auto è tra le imposte più odiate dagli italiani, per fortuna c’è qualche trucco per risparmiare. Scopriamoli di seguito.

Il bollo auto, anche conosciuto come tassa automobilistica, è l’imposta di competenza regionale che deve essere corrisposta ogni anno dai proprietari dei veicoli a motore. Si tratta di un imposta sul possesso, cioè, deve essere pagata per il solo fatto di possedere un’auto o una moto, per cui, non è molto amata dagli italiani.

L’importo dovuto, non è univoco per tutti, ma dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kW oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. Come abbiamo anticipato, si tratta di una tassa di competenza regionale, per cui, ogni regione ha dei parametri di riferimento, per cui, l’importo può variare anche da regione a regione.

Come per tutte le tasse, il mancato pagamento del bollo auto, comporta sanzioni che aumentano con il passare del tempo, fino ad arrivare alla eventuale radiazione del veicolo dal PRA. Questo significa che l’auto non potrà più circolare e per tornare a farlo sarà necessario procedere con una nuova immatricolazione, oltre ovviamente al saldo dei bolli non pagati. Insomma, per evitare rischi è meglio provvedere per tempo al pagamento della tassa automobilistica. Fortunatamente, qualche modo per risparmiare sul bollo auto c’è! Nelle prossime righe scopriamo come fare.

Come risparmiare sul bollo auto

Tra le spese fisse che riguardano l’auto, c’è il bollo auto. Forse non tutti lo sanno, ma esistono degli utili stratagemmi sul bollo auto. Una prima buona soluzione per pagare meno di tassa automobilistica è passare ad una vettura che inquini di meno. Come abbiamo visto prima, ad incidere sul calcolo dell’importo del bollo auto è proprio la classe ambientale del veicolo. Per cui, scegliere un mezzo più ecologico, garantirebbe un notevole risparmio sul bollo auto.

Un’altra buona mossa potrebbe essere scegliere un veicolo più piccolo. Del resto si sa, maggiori sono le dimensioni maggiore è il costo. Un’altra opportunità per risparmiare sul bollo auto è la domiciliazione bancaria. Qualora venisse concessa dalla propria regione di residenza, rappresenterebbe una ghiotta opportunità per ottenere significativi sconti.

Ricordiamo, che per alcuni veicoli come quelli destinati al trasporto dei disabili, le auto storiche e le auto elettriche, è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto o comunque di ottenere delle agevolazioni sul pagamento. Per ottenere l’esenzione del bollo auto occorre rivolgersi all’ufficio tributi dell’ente Regione. In alternativa, è possibile rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.