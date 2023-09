Avvocato gratis: ecco in quali casi si ha diritto al patrocino a spese dello Stato

Non si tratta di un qualcosa di dovuto come si può pensare erroneamente. Andiamo a vedere in quali casi si può avere un avvocato pagato dallo Stato

Potersi avvalere della giusta assistenza legale in caso di problemi è un qualcosa che viene garantito a tutti e che è espressamente sancito dalla Costituzione. Chiaramente questo discorso è valido solo per coloro che hanno un reddito basso. Chi invece ha una situazione finanziaria migliore può tranquillamente scegliersene uno in base alle proprie possibilità e alle proprie esigenze.

Ma in quali casi è previsto l’avvocato gratis? Ecco nello specifico quali sono i requisiti che bisogna necessariamente avere per accedere a questo istituto che in gergo tecnico è stato ribattezzato con il nome di patrocinio a spese delle Stato.

Cos’è e come funziona il patrocinio a spese dello Stato

Partendo dai fattori meramente reddituali, l’ammissione al patrocinio gratuito è subordinata al possesso di un reddito non superiore a 11.746,68 euro. Questo per quanto concerne il 2023, poi naturalmente il valore viene aggiornato di anno in anno. Chiaramente se il diretto interessato convive con il coniuge o con altri familiari si tiene conto della somma dei redditi conseguiti nell’anno da ogni componente della famiglia.

Solo in casi eccezionali si tiene conto del reddito personale. Si tratta di quei casi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare. I casi più emblematici in tal senso sono quelli del giudizio di separazione e del divorzio.

Non esistono invece limiti di reddito se la vittima ha subito stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e in caso di alcuni specifici delitti contro i minori. L’altra faccia della medaglia è quella relativa agli esclusi a priori dal beneficio e che quindi non possono avere un avvocato gratis per potersi difendere in giudizio.

Una misura che riguarda le persone condannate in via definitiva per reati gravi come quello di associazione a delinquere di stampo mafioso e di narcotraffico. Insomma, casistiche piuttosto specifiche e che implicano quindi dei comportamenti poco edificanti dal parte dell’individuo in questione.

Tornando invece alle pratiche che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato vengono curate generalmente dall’avvocato a cui ci si rivolge a patto che quest’ultimo sia iscritto all’interno dell’elenco dei difensori ammessi alla pratica sopracitata. Se non si conosce nessun difensore disposto ad accettare il patrocinio ci si può rivolgere direttamente al Consiglio dell’ordine degli avvocati e fare richiesta di assegnazione di un legale.