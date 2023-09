Quanto costa una seduta dallo psicologo? Le soluzioni (che forse non conosci) per risparmiare

Seguire un percorso psicologico può essere indispensabile in certe fasi della vita. Ma quanto costa andare dallo psicologo?

In certi momenti della vita, chiunque può trovarsi a dover fare i conti con la propria salute mentale. Per cui, può risultare indispensabile dover trovare un sostegno psicologico. Tuttavia, intraprendere un percorso di questo tipo con uno psicologo professionista, significa dover affrontare delle spese.

Insomma, sebbene si tratti di un investimento sul proprio benessere, per risolvere traumi, superare paure o malesseri e conoscere meglio sé stessi, scegliere di rivolgersi a uno psicologo non è sempre facile, non solo per via dei pregiudizi che circondano questa sfera della medicina, ma anche perché molte persone credono che le sedute con lo psicologo abbiano un costo particolarmente elevato.

Ma quanto costa realmente andare da uno psicologo? Nelle prossime righe scopriamo quali sono le tariffe medie per una seduta dallo psicologo in Italia.

Quanto costa una seduta con lo psicologo?

Il pensiero comune è che andare dallo psicologo sia costoso, tuttavia, la cifra da pagare per una seduta dipende da diversi fattori. Mediamente un incontro costa tra i 50 e gli 80 euro, fino a superare i 100 euro a seduta. Come abbiamo anticipato, i costi sono molto influenzati da diversi fattori, in particolare, ad incidere il tipo di percorso intrapreso ed il terapeuta. Ci sono specialisti che si fanno pagare 100 euro per delle sedute che possono durare anche 30 minuti, questo perché non si paga solo il suo tempo, ma anche tutto il bagaglio di studi ed esperienze del professionista.

Ad ogni modo, a definire il tariffario degli psicologi c’è il Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi che definisce le regole per le prestazioni professionali. Nello specifico, è stabilito che “Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:

a) della complessità della prestazione richiesta;

b) dell’urgenza della prestazione;

c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.

Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento”.

Ricordiamo, infine, che per chi proprio non può sostenere questi costi, esistono alcune risorse a basso costo o totalmente gratuite. Ad esempio, normalmente, ogni regione offre diversi servizi che erogano prestazioni gratuite. In questo caso, basta rivolgersi al proprio medico di base per essere indirizzati. Ciò che veramente conta in questi casi è trovare uno specialista di cui fidarsi e affidarsi con il quale intraprendere un percorso per migliorare il proprio benessere mentale.