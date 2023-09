Comprare casa all’asta, quanto si risparmia davvero? Tutti i costi e i principali rischi

Acquistare una casa ad un’asta giudiziaria può essere un’operazione conveniente. Ma quanto si risparmia davvero? Valutiamo tutti i costi e i possibili rischi.

Comprare una casa attraverso un’asta giudiziaria può essere un’operazione piuttosto conveniente, considerato che, normalmente, il prezzo dell’immobile risulta più basso rispetto a quello di mercato. Ma farlo diventare un vero e proprio affare dipende da una serie di fattori, a cominciare ad esempio dallo stato in cui si trova l’immobile, ovvero, dalla necessità di intervenire con lavori di ristrutturazione o manutenzione urgenti.

Al contrario, comprare una casa in buono stato, che dunque non necessità di interventi, offre maggiori garanzie di risparmio. Ma quanto si risparmia realmente con questa procedura?

Stando alle stime degli esperti, acquistare casa con asta giudiziaria potrebbe far risparmiare tra il 25 ed il 30 per cento sul prezzo reale di mercato, anche se si potrebbe arrivare ad un 40 per cento nel caso in cui l’immobile venga battuto al quarto tentativo. Una cifra significativa, considerati i prezzi attuali ed il costo dei mutui. In linea generale, dunque, le aste immobiliari rappresentano una ghiotta opportunità per risparmiare sull’acquisto di una casa, ammesso di sapere quali passi muovere per non incappare in costosi errori.

Quanto si risparmia comprando una casa all’asta?

Comprare una casa all’asta, solitamente, consente un significativo risparmio. Talvolta, gli immobili messi in vendita hanno un prezzo inferiore anche del 40 per cento sul valore di mercato. Questo significa che, su un valore di mercato di 200 mila euro è possibile risparmiare 80 mila euro.

Insomma, le aste immobiliari possono essere imperdibili occasioni per comprare una casa a basso costo, ma non è esente da possibili rischi, soprattutto, per chi è alla prima esperienza. Ad esempio, è importante mettere in conto che ci acquista all’asta è tenuto a pagare eventuali debiti condominiali preesistenti per intero. Oppure, possono esser presenti trascrizioni pregiudizievoli che, in automatico, verrebbero trasmesse al nuovo acquirente. Un altro rischio legato alle case all’asta dipende dalla presenza di inquilini nell’immobile acquistato. In più, ovviamente, è fondamentale disporre di una somma tale da consentire l’acquisto della casa.

Per questo motivo, al fine di evitare di commettere errori, prima di buttarsi a capofitto in questa operazione, meglio studiarne bene i meccanismi per capire come muoversi, o in alternativa, chiedere il supporto di un esperto nel settore che si occuperà di raccogliere tutte le informazioni necessarie sull’immobile e valutarne la reale convenienza.