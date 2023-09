Banconote false, attenzione ai tagli da 20 euro contraffatti: impariamo a riconoscerli o sono guai seri!

Da sempre la falsificazione delle banconote danneggia la nostra società e ritrovarsene una nel portafogli può causare guai seri. Ecco perché è importante imparare a riconoscerle.

Il fenomeno della contraffazione delle banconote affligge, da sempre, la nostra società. Nessun taglio ne è stato esente, dai 10 ai 500 euro, la falsificazione riguarda tutti i bigliettoni, senza esclusione delle monete.

Fortunatamente, negli ultimi anni, complice il maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, è stato registrato un notevole calo delle banconote false in circolazione. A confermarlo la Bce che ha evidenziato come “le probabilità di ricevere un esemplare falso sono molto scarse”, considerato che il numero di banconote contraffate “resta assai contenuto rispetto al totale dei biglietti autentici in circolazione”.

Tuttavia, il rischio di incappare in un bigliettone contraffatto, soprattutto nel caso dei 20 euro, resta alto. Per cui, meglio imparare a riconoscere una banconota da 20 euro falsa.

Come riconoscere una banconota da 20 euro falsa

La contraffazione riguarda tutte le banconote in euro, senza esclusione delle monete, ma tra i tagli più contraffatti, senza dubbio, quello da 20 euro. Per questo motivo, quando si accetta una banconota è fondamentale verificarne l’autenticità. Ma come fare a riconoscere se una banconota da 20 euro è falsa? Ebbene, come suggeriscono gli esperti, per riconoscere le banconote false è necessario tenere a mente le tre parole chiave: “toccare, guardare, muovere”.

Toccando la banconota sul fronte si possono sentire i trattini in rilievo lungo i margini destro e sinistro. Inoltre, è possibile percepire sotto le dita, la stampa in rilievo delle iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore di 20 euro. Guardando la banconota, invece, potremmo scorgere la lettera “E” all’interno degli asterischi. In questo caso, potremmo avere tra le mani una banconota contraffatta. Infine, muovendo una banconota autentica, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro cambia colore, mentre, la striscia argentata rivela il ritratto dell’Europa, una riproduzione dell’immagine principale e la cifra del valore.

Qualora non dovesse essere così, vuol dire che si è in possesso di una banconota da 20 euro contraffatta o falsa. In questo caso, meglio non tentare di spenderla o saranno guai! La cosa da fare è contattare le autorità competenti per farla esaminare. Se gli addetti ritengono che la banconota sia falsa, dovranno ritirarla dalla circolazione e redigeranno un verbale che verrà rilasciato a chi ha denunciato.