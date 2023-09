Queste vecchie figurine sono una miniera d’oro: valgono fino a 10mila euro

Alcune figurine del passato che una volta erano considerate piuttosto banali oggi stanno acquistando un importante valore economico. Ecco quali valgono di più

Collezionare figurine non è più solo una passione come un tempo. Oggi può rappresentare un vero e proprio business capace di portare degli introiti di non poco conto. Chiaramente questo concetto vale solo per alcune tipologie di figurine o carte.

Un esempio calzante sotto questo punto di vista è rappresentato dalla card di alcuni cartoni animati giapponesi e videogiochi come i Pokemon, Yu-Gi-Oh, World of Warcraft e Magic: L’Adunanza. In particolare le prime possono rappresentare delle fonti di guadagno di non poco conto. Scopriamo insieme quanto possono fruttare al giorno d’oggi.

Quali figurine possono valere anche 10mila euro

Andando per gradi la Spectral Tiger di World of Warcraft ha una distribuzione piuttosto limitata ed è molto ricercata dai collezionisti o da coloro che hanno amato questo videogioco. Il suo valore può raggiungere i 10mila euro qualora sia tenuta in perfette condizioni. Davvero clamoroso se si pensa che si tratta solo di una carta.

Posta in palio di gran lunga minore per Crush Card Virus di Yu-Gi-Oh. Appartiene al noto manga nipponico ed è associata ad uno dei personaggi principali della serie. Era riservata solo ai vincitori del Shonen Jump Championship.

Passando agli appassionati di Magic: L’Adunanza il pezzo pregiato è Time Walk. Per i fan si tratta di un pezzo imperdibile nonostante non sia utilizzabile nelle competizioni ufficiali. Il valore di mercato può arrivare fino a 4mila euro per i pezzi conservati egregiamente.

Ritornando all’universo di Yu-Gi-Oh un’altra figurina da non lasciarsi scappare è quella di Armament of the Lethal Lord. È molto potente e ricercata e talvolta è assegnata come primo premio ai tornei. La valutazione di mercato è di circa 9mila euro. Una cifra considerevole che però in tanti sarebbero disposti a spendere.

Probabilmente però il pezzo più forte in assoluto è la Trainer di Pokemon. Tra gli appassionati del genere è considerata una sorta di pietra miliare. È talmente rara da essere considerata preziosissima. Tenuta in perfette condizioni può essere rivenduta ad almeno 10mila euro. Considerando la richiesta però si può anche chiedere qualcosa in più. Qualcuno disposta a fare follie pur di averla c’è sempre. Dunque, se hai delle vecchie figurine conservate in qualche scatola in soffitta è meglio guardarle per bene prima di buttarle. Si rischia di dilapidare un bottino dal valore inestimabile.