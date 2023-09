Attenzione alle foto che pubblichi sui social: ecco quali sono gli assist perfetti per i ladri

Postare le immagini delle proprie attività quotidiane è ormai un classico della società moderna. Purtroppo però alle volte può generare conseguenze di non poco conto

I ladri sono sempre in azione e soprattutto nei mesi estivi agiscono senza tregua e in maniera piuttosto spudorata con furti compiuti anche in pieno giorno. Alle volte però purtroppo in maniera involontaria siamo noi stessi a fornirgli delle informazioni importanti che possono aiutarli a compiere il loro intento.

Ciò non significa che questi comportanti siano giustificati o che ci siano delle colpe da parte delle vittime. Purtroppo però visto il livello di perfidia di certi personaggi è importante non lasciare tracce ed essere sempre più cauti nelle proprie azioni quotidiane.

Quali foto possono favorire l’arrivo dei ladri in casa

Per questo è fondamentale ponderare al meglio ciò che si posta sui propri social network. Ad esempio sarebbe cosa buona e giusta evitare di pubblicare le foto di viaggi e carte d’imbarco in tempo reale. Così facendo si fa capire ai ladri che la casa resterà incustodita almeno per qualche giorno e di avere campo libero per agire.

Questo però può essere un dettaglio ormai piuttosto noto a differenza di un altro che è potenzialmente più inquietante. Si tratta delle chiavi di casa. Molte giovani coppie prese dall’entusiasmo dell’acquisto della prima abitazione si lasciano andare a post di entusiasmo per il nuovo inizio con tanto di foto delle chiavi in bella vista.

Una pratica da evitare assolutamente. Le moderne tecnologie infatti permettono di riprodurre alla perfezione una chiava anche solo partendo da un’immagine. Basta caricare la foto su questi appositi software per ottenere un duplicato identico delle chiavi. A quel punto non resta che aspettare un segnale di assenza dei proprietari da casa per poi intrufolarsi e rubare oggetti di valore e denaro.

Stessa cosa quando si sta in pubblico. Mai mostrare le chiavi dinanzi ad estranei. Fare una foto al giorno d’oggi è più semplice che bere un bicchier d’acqua. Certo, ovviamente devono conoscere anche l’indirizzo esatto ed eventualmente il numero del piano e dell’interno. Ma la missione non è così impossibile come si può erroneamente pensare. Anche in questo caso dipende strettamente dalle foto pubblicate. Alcuni dettagli potrebbero rendere riconoscibile l’edificio o l’appartamento specifico. Inoltre si possono geolocalizzare le foto scattate in casa. Dunque, prima di condividere i contenuti inerenti la propria vita privata sarebbe più che opportuno fermarsi a riflettere sulle conseguenze che potrebbero scaturire.