Quale generazione guida peggio delle altre? La risposta vi lascerà senza parole

Secondo uno studio condotto da avvocati specializzati in incidenti una particolare fascia d’età è considerata la principale responsabile degli incidenti stradali

Gli incidenti stradali purtroppo sono una piaga quasi inestirpabile dalla nostra società. Solo durante il periodo del lockdown i numeri sono stati favorevoli in tal senso, ma visto che solo poche persone potevano uscire di casa, si tratta di un trend che lascia il tempo che trova.

Con la ripresa della vita reale la problematica è tornata prepotentemente in auge e ha lasciato in dote uno spunto di riflessione piuttosto importante analizzato da un interessante studio americano curato da un team di avvocati specializzati in incidenti automobilistici presso la Friend, Levinson & Turner Ltd.

Qual è la generazione peggiore alla guida: i risultati di un lavoro di ricerca americano

In pratica la loro analisi ha portato alla luce qual è la generazione più disastrosa alla guida e che provoca il numero più alto di incidenti. I risultati però hanno dato vita ad un quadro decisamente inaspettato che deve portare le persone a delle serie riflessioni sotto questo punto di vista.

La ricerca che ha preso in considerazione gli incidenti (a prescindere dalla gravità) avvenuti negli Stati Uniti ha rilevato che i maggiori responsabili sono i giovani compresi fra i 25 anni e i 34 anni. Non sono esenti da colpe le persone un po’ più grandi e in tal senso la platea si allarga fino ai nati nel 1980.

La ricerca si basa sui dati della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) in cui sono ricompresi gli incidenti stradali, i comportamenti pericolosi, l’accesso di velocità e la guida in stato di ebrezza. La fascia d’età sopracitata ha fatto registrare i punteggi peggiori visto che la Generazione Z preferisce muoversi con mezzi sostenibili come le bici e gli anziani col passare del tempo evitano sempre di più di mettersi alla guida.

Dunque nonostante vengano spesso bistrattati, i giovanissimi sembrano guidare in maniera più sicura rispetto a coloro che hanno qualche anno in più. Infatti hanno fatto registrare una media di 44 incidenti ogni 100mila conducenti, ovvero numeri non altissimi. Al contempo è la generazione che vanta il numero minore di incidenti mortali.

Al contempo i migliori guidatori in assoluto sono i cosiddetti Baby Boomer ovvero le persone che sono ricomprese nella fascia d’età tra i 63 i 72 anni con appena 14 incidenti ogni 100mila conducenti. L’esperienza è sicuramente alla base di ciò, ma bisogna tener conto anche della prudenza che hanno sviluppato nel tempo.