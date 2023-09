Dopo le case in vendita a 1 euro ecco quelle in affitto: il nuovo progetto ti piacerà

L’iniziativa riguarda uno specifico territorio della penisola italiana e riguarda una specifica categoria di lavoratori che devono avere alcuni particolari requisiti

La vendita di case a 1 euro è ormai una prassi piuttosto consolidata ma di pari passo si sono sviluppati tutta una serie di altri fenomeni paralleli come ad esempio quello degli affitti alla medesima cifra. L’obiettivo è il medesimo, ovvero quello di ripopolare le zone che stanno cadendo in stato di abbandono.

In tal senso è piuttosto interessante l’iniziativa varata da un piccolo comune che però ha aperto a questo possibilità in alcuni specifici casi. Andiamo a vedere di cosa tratta nello specifico e qual è la convenienza di tutto ciò.

Dove è possibile prendere una casa in affitto a 1 euro

In pratica riguarda chi la possibilità di lavorare da remoto e vuole farlo comodamente godendosi il fascino unico della Sardegna. Il progetto che prende il nome di Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai prevede la possibilità di poter avere una casa dalla quale poter lavorare a distanza al modico prezzo di 1 euro al mese.

Così facendo si vuole garantire una nuova vitalità al borgo di Ollolai (situato in provincia di Nuoro) sviluppando una rete di residenze internazionali per professionisti che vivranno e lavoreranno a distanza. L’annuncio non è passato inosservato basti pensare che sono già stato più di mille le richieste ricevute da tutto il mondo.

Il comune vuole ampliare il bagaglio culturale e professionale del paese favorendo l’arrivo di figure di un certo spessore come stilisti, giornalisti, imprenditori, fotografi, scrittori, scienziati, musicisti, chef e tanti altri disposti a rivoluzionare completamente la loro vita e le loro abitudini.

Partecipare è estremamente semplice, mentre essere selezionati è alquanto difficile visto che i posti a disposizione non sono moltissimi. A prescindere da ciò basta compilare il modulo online che si può scaricare dal sito www.workfromollolai.com in cui bisogna inserire i seguenti dati:

nome di battesimo,

cognome,

link al proprio profilo Linkedin o profilo professionale,

paese di provenienza,

email,

ipotetica data di inizio residenza a Ollolai.

Inoltre c’è un’altra sezione da compilare che si chiama “Parlaci di te”. Come si evince chiaramente dalla dicitura si tratta di una breve descrizione di sé e della propria famiglia (nel caso in cui si abbia intenzione di andare lì con l’intero nucleo familiare al seguito). Una carta da giocarsi nel migliore dei modi che può fare la differenza in fase di scrematura. D’altronde avere determinazione e forti motivazioni è alla base di tutto nella vita.