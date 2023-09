Siisl, al via la piattaforma per chi vuole lavorare: come funziona

Via libera alla nuova piattaforma Siisl, realizzata per chi vuole accedere alla misura Supporto Formazione e Lavoro introdotta dal Governo Meloni. Ecco come funziona.

Dallo scorso 1° settembre, per chi vuole accedere alla misura di Sopporto Formazione e Lavoro, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

E’ ormai noto ai più, che luglio è stata l’ultima mensilità per l’accredito del Reddito di Cittadinanza per molti nuclei familiari che hanno raggiunto il limite di sette mensilità del sussidio nel 2023, e che non hanno tra i loro componenti disabili, minori o anziani con oltre 60 anni di età e non sono stati presi in carico dai servizi sociali. Per queste categorie di cittadini, i cosiddetti occupabili, è arrivato il momento della svolta! Parte, infatti, il riconoscimento di una nuova misura Supporto Formazione e Lavoro, che garantisce il pagamento di un bonus da 350 euro al mese, condizionato alla partecipazione a un corso o a un’iniziativa di attività lavorativa che, per l’appunto, può essere richiesta attraverso la piattaforma SIILS.

Recentemente, la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone ha presentato, presso la sede dell’INPS, la misura che va a sostituire il reddito di cittadinanza: “Oggi presentiamo la parte di piattaforma dedicata al Supporto per la formazione e il lavoro […] Questo Paese non può permettersi di non fare di tutto per chi può lavorare” poi, ha aggiunto Calderone: “… la piattaforma potenzialmente si propone come punto di riferimento per tutti i cittadini […] Non bisogna pensare che sia destinato solo ed esclusivamente agli ex percettori del Reddito di cittadinanza e alla platea dei nuovi soggetti dell’Assegno di inclusione (da gennaio 2024), l’obiettivo è fare della piattaforma il luogo di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione […]”. Vediamo quali sono i requisiti per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro e come iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Come funziona la nuova piattaforma SIISL

I cosiddetti occupabili che dallo scorso mee di luglio hanno perso il Reddito di Cittadinanza, potranno accedere alla nuova misura introdotta dal Governo Meloni, ovvero, il Supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro al mese.

Il bonus viene, però, riconosciuto in presenza di alcuni specifici requisiti e a condizione che venga effettuata l’iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la nuova piattaforma, attiva dal primo settembre, che agevola la ricerca del lavoro e individua offerte formative.

Una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, non resterà che attendere la convocazione da parte del Centro per l’impiego che potrebbe proporre la frequenza ad un corso o un’altra iniziativa di attivazione lavorativa.