Attenzione a questo trucchetto: è un nuovo escamotage per rubarti la macchina

Ecco la nuova tecnica ideata dai criminali che hanno intenzione di rubare un’automobile. Vediamo come si articola e in che modo si compie questo losco piano

Le tecniche utilizzate dai ladri sono molteplici ed in continua evoluzione. Pur di arrivare all’obiettivo sono davvero disposti a fare qualsiasi cosa e poco importa di chi si ritrova davanti, l’importante è impadronirsi di denaro o oggetti preziosi del malcapitato di turno. Nel corso dell’estate si è parlato molto dei cosiddetti “topi d’appartamento” ma alcuni agiscono anche in altre direzioni.

Ad esempio tra i bersagli preferiti ci sono le macchine che possono essere riutilizzate in svariati modi e magari anche per compiere altri atti criminali. Ultimamente sta spopolando una tecnica piuttosto bizzarra che purtroppo sta avendo anche dei discreti effetti.

Moneta sulla maniglia della macchina: a cosa serve

In pratica viene incastonata una moneta nella maniglia della portiera (si utilizzano indistintamente tutte quelle da 5 centesimi in su) così quando la vittima la tira per aprire il veicolo il soldo cade facendo rumore e attirando l’attenzione del malvivente. A quel punto distratti da un qualcosa che è caduto e nel tentativo di cercarlo ci si distrae e il ladro appostato nelle vicinanze entra in azione.

Infatti dopo tanta attesa e nascosto nelle vicinanze dell’auto approfitta del momento di confusione del proprietario e aprendo la portiera anteriore ruba la macchina e scappa via. Chiaramente il tutto avviene ad una velocità incredibile che non lascia spazio a nessun genere di reazione. Un piano decisamente losco e raccapricciante con cui però è bene iniziare a fare i conti.

Una sorta di strategia affine a quella della bottiglia nella ruota. Anche in questo caso l’automobilista per cercare di capire cosa sta succedendo scende dalla macchina lasciando involontariamente via libera ai furfanti. Per evitare tutto ciò è opportuno sempre chiudere la porta della macchina con la chiave così da non lasciare alternative a chiunque voglia provare a rubare l’automobile.

Tra coloro che vengono prese maggiormente di mira ci sono le donne che in linea di massima cadono più facilmente in questa trappola. Infatti d’istinto poggiano la borsa sul sedile o a terra per poi lasciarsi andare alla ricerca dell’oggetto smarrito. Purtroppo però si tratta di un errore che può costare caro. In ogni caso soprattutto quando ci si trova in grandi aree di parcheggio senza controlli sarebbe opportuno guardarsi sempre intorno e cercare di andare via in breve tempo così da neutralizzare i possibili attacchi di questi personaggi a dir poco disgustosi.