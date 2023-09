Pensione in Grecia: tutti i vantaggi fiscali per chi trasferisce la residenza in terra ellenica

Andando in Grecia molti pensionati possono beneficiare di importi e vantaggi fiscali di non poco conto. Ecco quali sono nello specifico

Il fenomeno dei pensionati italiani (e non solo) che si trasferiscono all’estero è ormai piuttosto consolidato. In Europa sono diverse le mete scelte dai nostri connazionali che così possono godersi quanto messo da parte dopo una vita intera di sacrifici al lavoro.

Tra queste spicca senza dubbio la Grecia, paese noto per il suo fascino balneare, naturale e paesaggistico. La penisola ellenica infatti offre delle condizioni piuttosto favorevoli ai pensionati che hanno la possibilità di poter usufruire su un regime di tassazione che in Italia non è affatto auspicabile al momento.

I vantaggi fiscali di chi decide di trasferire la residenza in Grecia al momento della pensione

Trasferendo la residenza fiscale in Grecia si può beneficiare di una tassazione al 7% sui trattamenti di natura estera per un periodo pari a 15 anni. Al contempo bisogna dimostrare di non essere stati residenti nello Stato in questione per cinque dei sei anni precedenti a quello in cui avviene la richiesta del trattamento agevolato.

I soggetti interessati devono inoltre risultare iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) e provvedere alla compilazione della modulistica necessaria per avere l’accredito del trattamento pensionistico su proprio conto corrente estero. La domanda per ottenere la tassazione al 7% deve essere rigorosamente presentata all’autorità fiscale di competenza o tramite posta o email entro il 31 marzo dell’anno in cui si ha intenzione di trasferirsi.

C’è invece più tempo per i documenti giustificativi che possono essere inoltrati entro il 31 maggio. Qualora ci sia un riscontro positivo il soggetto interessato dovrà provvedere al pagamento della tassa forfettaria in un’unica tranche entro l’ultimo giorno lavorativo di luglio.

Va però considerato che questa opportunità non è riservata a tutti i pensionati, bensì solo ai lavoratori del settore privato. Quindi i dipendenti sono esclusi da questo regime. Ad ogni modo sono molteplici le opzioni per poter avere dei vantaggi sulla propria pensione sia in Grecia che in altri paesi europei o in altri continenti.

Non resta che studiare bene il proprio caso per capire quale può essere la meta migliore per poter avere il massimo vantaggio una volta che si esce dal mondo del lavoro. Consultare un commercialista specializzato in dinamiche estere può essere sicuramente un buon viatico, ma per forza di cose vanno considerate anche altre dinamiche soprattutto per quanto concerne lo stile di vita del paese ospitante. Non sempre infatti rispecchia le proprie esigenze, ragion per cui è bene fare tutte le valutazioni del caso prima di prendere una decisione definitiva.