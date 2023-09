Vuoi acquistare o prendere in affitto una casa a 1 euro? | Ti spieghiamo come fare domanda

Acquistare case a 1 euro è possibile: il progetto dietro l’opportunità vantaggiosa

Sono molti in Italia i piccoli comuni solitari e magari poco noti che stanno nascosti e negli ultimi anni risultano sempre più spopolati. Spesso quello che si verifica è che manca il ricambio generazionale in quanto in questi luoghi i giovanissimi tendono ad andare via dopo la scuola dell’obbligo per dirigersi verso città metropolitane e fare le proprie esperienze di vita. Risultato è che la densità di popolazione si abbassa e l’età media diviene davvero molto alta. Gli anziani restano soli e molti piccoli paesini rischiano di morire.

Per tali ragioni nasce un’iniziativa davvero originale, denominata Case a 1 euro. Con quest’iniziativa si è cercato di dare una scossa ai piccoli paesi di provincia, garantendo a chi volesse trasferirvisi la possibilità di acquista un immobile pagando la modica incredibile cifra di un euro. La condizione unica era appunto trasferirsi in loco. A spingere su questo incentivo è stato il fenomeno dello smart working, che ha permesso appunto di lavorare da casa anche per enormi aziende site a chilometri di distanza ma restando tuttavia a vivere in luoghi decentrati.

In cosa consiste l’iniziativa di Ollolai

Trai paesi interessati un posto importante lo occupa Ollolai, un comune sito in Sardegna che oltre a puntare sulla rivalutazione dei borghi dimenticati, cerca di sviluppare anche il tessuto connettivo lavorativo del paese. Difatti oltre a combattere il fenomeno dello spopolamento qui si punta a creare una rete di residenze internazionali per professionisti. Ollolai fa parte del progetto Case a 1 euro dal 2016, ma trasforma adesso l’iniziativa arricchendola.

Si parla ormai di Work for Ollolai, in quanto la cittadina invita i professionisti a trasferirvisi per dare un contributo lavorativo ai settori del paese che sono stati abbandonati a loro stessi. Oltre all’acquisto di case a 1 euro, quest’evoluzione progettuale prevede anche l’affitto di case a 1 euro al mese, purché si dia in cambio un contributo lavorativo rilevante. Al momento le richieste giunte a Ollolai sono tantissime, oltre mille da tutto il mondo.

Come fare domanda per accedervi

Per candidarsi basta compilare il form online presente sul sito dedicato all’iniziativa. Nel modulo andranno inseriti i propri dati anagrafici e il link al proprio profilo Linkedin, in modo da poter valutare le skill lavorative del candidato.