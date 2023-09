Sei davvero una persona felice? In base a quali segnali puoi capirlo senza sbagliare

La felicità è un concetto decisamente complesso che si basa su vari aspetti. Vediamo quali sono i comportamenti più usuali di coloro che hanno veramente raggiunto questo stato

L’interrogativo inerente la propria felicità ci pervade praticamente ogni giorno. Quella fatidica domanda “sono davvero felice?” è piuttosto costante così come quella che riguarda le persone che ci sono più vicine. Alle volte per inerzia tendiamo a dire si senza pensare, ma non siamo pienamente convinti.

Al contempo anche quando lo chiediamo a qualcun altro ci sembra che la risposta affermativa non sia del tutto veritiera e quindi scattano tutta una serie di dubbi difficili da risolvere. Ma come si può capire se una persona è felice o meno? Semplice, ci sono degli atteggiamenti piuttosto evidenti che lo testimoniano.

Cosa fanno le persone che sono realmente felici

Un primo assunto da considerare è che la gioia non risiede nell’accumulo di beni materiali, bensì nell’apprezzare esperienze e relazioni. Di gran lunga più determinanti sono le amicizie sincere. Chi è contento sa bene come coltivare questo genere di rapporti, riesce ad accogliere maggiormente la diversità di opinioni e condivide i successi altrui con un atteggiamento positivo e inclusivo.

L’effetto di tutto ciò è il broncio che lascia spazio al sorriso e i pensieri negativi su fatti o persone vengono accantonati in favore di quelli positivi. Un modo di pensare che promuove l’armonia e consente di affrontare la vita con quella leggerezza necessaria in una società che di fatto non si ferma mai.

L’altro tratto essenziale è la condivisione. Probabilmente è la cartina al tutto sole di tutto ciò. La vera felicità infatti si amplifica solo se condivisa. Le persone gioiose cercano di creare momenti di tranquillità e ilarità non solo per sé stessi, ma anche per il prossimo. Solo così si può innescare l’empatia e di conseguenza la pura felicità.

Quindi quando si vuole dare una risposta al quesito riguardante lo stato d’animo interiore è bene far fede agli atteggiamenti e alle considerazioni di cui sopra. Se rivedi te stesso o qualche persona a te cara in questo quadro allora significa che la felicità è arrivata per davvero. Al contrario, se si affronta la propria quotidianità con egoismo e negatività sarebbe opportuno fermarsi a riflettere e capire cosa c’è che non va e che va necessariamente aggiustato. Alle volte facendo un’analisi introspettiva si possono captare degli aspetti che magari non si conoscevano e limandoli si può tracciare il sentiero verso la felicità.