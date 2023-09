Allerta Lilial, si allunga la lista dei ritiri di cosmetici potenzialmente pericolosi | Cosa fare se li abbiamo in casa

Resta alta l’allerta sulla presenza Lilial nei cosmetici e si allunga la lista dei ritiri dal commercio, per potenziali rischi alla salute. Facciamo il punto della situazione.

Non smette di allungarsi la lista dei cosmetici ritirati dal commercio per via della presenza di Lilial (BMHCA), una fragranza classificata come genotossica e vietata come ingrediente da marzo 2022.

Dopo i ritiri della Crema solare viso & corpo Bilboa, del gel doccia Vetyver Malizia Uomo, di un body lotion Nivea, di tre lotti del bagno doccia Neutro Roberts Cremoso con latte idratante e burro di Karitè ed il caso sollevato dal Salvagente dell’Infasil neutro extra delicato vapo che, nonostante la presenza di Lilial, continua ad essere venduto, proseguono i ritiri di altri prodotti come saponi, docciaschiuma, deodoranti e shampoo.

Il minimo comune denominatore è la presenza del Butylphenyl methylpropional, una fragranza per molto tempo utilizzata in diversi cosmetici, ma solo nel 2020 classificata come sostanza tossica per il sistema riproduttivo, dannosa per la salute del feto e che può causare sensibilizzazione cutanea. Per questa ragione, la Commissione Europea dal 2022 ne ha vietato l’utilizzo in tutti i prodotti. Ciononostante, in commercio si contano ancora tanti prodotti contenenti Lilial. Ecco quali sono quelli ritirati di recente e cosa è meglio fare se li abbiamo in casa.

Lilial: la lista dei ritiri

Per via della sua fragranza il Lilial è stato ampiamente utilizzato dall’industria cosmetica. Tuttavia, in seguito alla scoperta dei potenziali rischi che arrecherebbe alla salute, il Comitato scientifico europeo per la sicurezza dei consumatori (SCCS) ha ritenuto non sicuro l’utilizzo della sostanza che, non può essere più contenuta tra gli ingredienti dei cosmetici posti in vendita.

Purtroppo, però, nonostante il divieto si continua a parlare di nuove ondate di ritiri. Questa la lista aggiornata dei nuovi lotti ritirati dalle autorità italiane segnalati nel Rapex (il sistema di allerta rapido europeo che raccoglie le segnalazioni da parte di tutti gli stati membri su prodotti di consumo non conformi e che rappresentano un pericolo per i consumatori):

• Natural Care Muschio Bianco sapone liquido;

• Lycia Deo Evolution deodorante;

• Clinians Attiva antistress tonico rinfrescante;

• Exotic Comin Parfum pour femme profumo;

• Dove Invisibile Dry deodorante;

• Comin Desiderio profumo;

• NeutroMed Magic doccia schiuma;

• Vidal muschio bianco schiuma da barba;

• Vidal Vitality schiuma da barba;

• L’OREAL PARIS Studio Line – Fix&Shine schiuma per capelli;

• Malizia Musk deodorante;

• Palmolive Man shampoo antiforfora;

• Palmolive Bellezza Splendente shampoo;

• Natural Care con antibatterico, sapone liquido con antibatterico con glicerina;

• Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla, sapone intimo;

• Nivea Gel Extra Strong, Hair styling gel 150 ml;

• Breeze Neutro (lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203), deodorant spray;

• NATURA OIL Doccia, olio doccia;

• Palmolive Morbidezza e Lucentezza, shampoo;

• Nivea Black & White invisible, deodorante spray;

• Nature Oil Latte corpo;

• Palmolive Hygiene Plus, sapone liquid per le mani;

• Police Sunscent, doccia schiuma.

Se abbiamo uno di questi prodotti in casa, è meglio controllare la lista degli ingredienti per verificare la presenza o meno del butylphenyl methylpropional. In caso di acquisto recente, sarà possibile riportare il prodotto in oggetto al rivenditore, o comunque meglio non utilizzarlo e smaltirlo nella raccolta indifferenziata con il proprio contenitore.