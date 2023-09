Tradimenti, hai dubbi sulla fedeltà del tuo partner? Scopri subito la verità | Facile e infallibile

Se hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca, puoi scaricare una di queste app che ti aiuterà a conoscere tutta la verità. Ecco le migliori.

Hai dubbi sulla fedeltà del tuo partner? Sospetti che la tua metà stia frequentando segretamente un’altra persona, ma non sai come conoscere la verità? Allora sei nel posto giusto perché in questo articolo imparerai qualche piccolo e semplice trucco per scoprire un tradimento dallo smartphone.

Prima di entrare nel merito, però, è necessaria una precisazione. Nonostante sia piuttosto comprensibile lo stato emotivo di una persona che sospetta il tradimento della persona amata, “spiare” il cellulare del proprio partner non è la mossa giusta per risanare il proprio rapporto di coppia. Al contrario, siamo fermamente convinti che la strada migliore sia quella di affrontare la questione in due e risolverla di persona. In più, si tratta di un’azione illecita che viola la privacy altrui, per cui, prima di agire, forse meglio pensarci su due volte.

Detto questo, se proprio sei deciso / a ad andare fino in fondo e vuoi fugare ogni dubbio, non ti resta che dare una sbirciatina al cellulare della tua metà o affidarti ad una di queste applicazioni “scopri – tradimenti”.

Come scoprire un tradimento dallo smartphone

Scoprire un tradimento non è un’operazione così semplice come potrebbe apparire. Senza le giuste accortezze, infatti, si rischia di incappare in errori grossolani che potrebbero irrimediabilmente compromettere la relazione amorosa. Tuttavia, in questo senso le moderne tecnologie potrebbero rappresentare un grosso vantaggio. Infatti, un modo per scoprire un’infedeltà, potrebbe essere sbirciare segretamente nel cellulare del proprio compagno /a. Ad esempio, controllando con attenzione i contatti in rubrica, potresti avere qualche indizio. Un campanello d’allarme potrebbe essere trovare un nome improbabile o sospetto, magari spesso presente anche nel registro chiamate o nella sezione messaggi.

Ma se questo non dovesse bastare, può essere utile sapere che esistono delle applicazioni che consentono di tracciare ciò che viene fatto su internet, in particolar modo sui social network. Tra le migliori in circolazione, senza dubbio, mSpy, Eyezy, Higster Mobile, uMobix e Spyine.

Installando una di queste applicazioni sul cellulare del tuo partner potrai avere accesso a tantissime informazioni e avrai la possibilità di monitorare le sue azioni sui social network, oltre che di controllare a distanza il registro chiamate, i messaggi e tanto altro ancora. Insomma, niente per te sarà più segreto e, addirittura, con Spyne sarà possibile monitorare più telefoni contemporaneamente.