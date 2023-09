Hai frequenti risvegli notturni? Scopri perché e cosa fare per favorire un buon sonno

Frequenti risvegli notturni sono un intralcio alla qualità del tuo riposo? Analizziamo quali possono essere le cause e cosa fare per favorire un buon riposo.

Il sonno è fondamentale per il nostro benessere. Dormire un numero sufficiente di ore e, soprattutto, avere un riposo di qualità è importantissimo per il corretto funzionamento di tutto l’organismo. Sono diversi i benefici che un buon sonno garantisce al corpo umano.

Tanto per cominciare, dormire bene influisce in maniera positiva sull’umore e aiuta ad allontanare ansie e stress. Il sonno è fondamentale anche per permettere al cervello di rigenerarsi, migliora la memoria e la capacità di concentrazione. Diversi studi scientifici hanno dimostrato, inoltre, che dormire bene fortifica il sistema immunitario, riducendo significativamente il rischio di ammalarsi. In più, un corretto riposo notturno contribuisce ad attivare il metabolismo, quindi, dormire bene aiuta anche a mantenere la forma.

Al contrario, non dormire abbastanza o male, può essere estremamente dannoso per il corpo umano e aumenta il rischio di insorgenza di diverse patologie, anche gravi. La carenza di sonno espone l’organismo ad un rischio maggiore di patologie neurologiche, cardiocircolatorie e respiratorie. Oltre che alla comparsa di patologie croniche come il diabete. Purtroppo però, ci sono persone che loro malgrado, nel bel mezzo della notte si svegliano e poi hanno difficoltà a riaddormentarsi. Si tratta dei risvegli notturni, scopriamo quali possono essere le cause e, soprattutto, i rimedi.

Risvegli notturni: cause e rimedi

Come abbiamo visto, i risvegli notturni possono inficiare negativamente sulla qualità del sonno e, di conseguenza, sul benessere dell’organismo. Questo disturbo può avere cause diverse. Talvolta, i risvegli notturni possono essere la conseguenza di una cattiva alimentazione, in particolare, l’uso di alcolici nelle ore precedenti al momento del sonno può influenzare enormemente la qualità del riposo. Sorprendentemente, anche andare a letto troppo presto può causare fastidiosi risvegli notturni. Infatti, una volta recuperate le energie, ci si potrebbe svegliare nel cuore della notte. In questi casi, potrebbe bastare semplicemente posticipare l’orario del riposo.

Più complicato potrebbe essere quando i risvegli sono causati da apnee notturne. Quando il sonno è disturbato da un’interruzione della respirazione è meglio rivolgersi ad un dottore qualificato che possa consigliare il percorso da seguire per sconfiggere questa condizione.

Ad ogni modo, al di là della causa scatenante, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che, se seguiti con scrupolo, possono contribuire a migliorare la qualità del sonno. Innanzitutto, è consigliato non bere bevande contenenti caffeina o altre sostanze eccitanti, prima di andare a dormire. Inoltre, è meglio evitare i pisolini pomeridiani e l’utilizzo di cellulari o tablet prima del riposo notturno. Infine, potrebbe essere utile acquisire un buon ritmo sonno – veglia, per cui, meglio andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora.