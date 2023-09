Rinnovo patente: l’età non è l’unico fattore da considerare, attenzione non è più così semplice

Il rinnovo della patente col passare degli anni può diventare sempre più complicato, ma ci sono dei casi che possono compromettere il buon esito del controllo che non dipendono dall’età

La patente è un documento molto importante che nel corso della vita è soggetto a continui rinnovi. Fino ai 50 anni questo processo avviene ogni 10 anni mentre tra i 50 e i 70 l’intervallo di tempo entro cui bisogna recarsi dinanzi alla Commissione medica locale dell’ASL è di 5 anni. Dopo i 70 anni invece si è sottoposti a controlli ogni 2 anni e al compimento degli 80 anni il periodo di rinnovo è di 2 anni.

Durante l’ispezione vengono valutate le capacità motorie e visive degli individui in modo tale da poter capire se sono ancora in grado di poter condurre dei veicoli a motori e di far fronte agli eventuali pericoli della strada. D’altronde molti anziani fortunatamente godono ancora di ottima salute, ragion per cui è lecito che continuino a guidare.

Rinnovo patente: quando non è detto che la pratica vada a buon fine

Qualora così non fosse purtroppo il rinnovo non diventa possibile e si deve fare affidamento sui propri cari per potersi spostare il che può essere frustrante oltre che disagiante. Ancor peggiore è lo scenario di coloro che si vedono negare il rinnovo della patente ma che sono ancora nel fiore degli anni.

Ciò può avvenire soprattutto se sopraggiungono malattie invalidanti in giovane età, in particolar modo quelle cardiovascolari che possono portare già nel corso della mezza età a non essere più pienamente in forma per poter guidare. Va però considerato anche un altro aspetto sicuramente meno edificante, ovvero l’abuso di droghe e alcol che ovviamente compromette le capacità mentali di coloro che si mettono al volante. Stando infatti allo studio dell’European Transport Safety Council il 25% degli incidenti stradali in Europa è dovuto al consumo reiterato delle sostanze sopracitate.

Per effetto di ciò il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti ha lanciato un appello per modificare la normativa sul rilascio della patente a soggetti con comprovata dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di rendere più complicato il rinnovo per queste persone che oggettivamente possono essere un pericolo per le strade. Una situazione che dovrebbe portare un po’ tutti a riflettere e a cercare di preservare questo diritto che si può conseguire col raggiungimento della maggiore età. I controlli stradali da parte delle forze dell’ordine sono al momento l’unica via certa per debellare questo male.