Mal di schiena, il fattore scatenante che nessuno considera: può essere micidiale

Il mal di schiena è una problematica che può dipendere da diversi fattori e quanto pare non solo di natura meramente fisica. Cosa c’è da sapere a riguardo

Il mal di schiena è una condizione decisamente fastidiosa con cui molte persone si ritrovano a fare i conti nel corso della loro esistenza. Solitamente lo si associa a qualche malanno di natura fisica, ma in pochi sanno che può essere strettamente correlato a disturbi della sfera mentale.

Infatti se c’è qualcosa che ci preoccupa o ci crea stress e ansia ci possono essere anche ripercussioni a livello corporeo. Non fa eccezione la schiena che può risentire e non poco dei nostri stati d’animo. Ecco nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere in merito a questa tematica di assoluto interesse.

Mal di schiena, quando non è la conseguenza di problemi fisici: ecco da cosa può scaturire

Il tutto si basa su uno studio pubblicato nell’ottobre 2021, secondo cui i casi si ansia e depressione sono aumentati di oltre il 25% nel 2020. Stesso dicasi per il mal di schiena che in questo lasso di tempo pare abbia avuto il medesimo incremento. Per via di ciò si può evidenziare che esiste un’influenza reciproca.

Ovviamente il tutto è ancora in fase di studio, non ci sono delle teorie specifiche e conclamate sull’argomento. Al contempo però tutta una serie di meccanismi giustificano il legame tra mal di schiena e disturbi ansioso-depressivi. Quando il cervello umane cade in uno stato di depressione il rischio che possa insorgere la lombalgia aumenta in maniera consistente.

Quando entrambe le condizioni si impossessano del corpo umano c’è un rischio maggiore che il dolore persista per un lasso di tempo più lungo. Ciò non toglie che il meccanismo si può innescare anche cambiando l’ordine dei fattori. Da una situazione di forti dolori alla schiena reiterati si può giungere ad una condizione ansioso-depressiva.

Entrambi i fattori sono poi intrecciati a diversi aspetti determinanti della nostra salute. Mal di schiena e depressione possono ad esempio avere una fortissima incidenza sul sonno ed innescare un circolo vizioso secondo cui si dorme male e di conseguenza la condizione psicologica va a peggiorare.

In questo catastrofico quadro va poi inserita la socialità. Più la depressione prende il sopravvento minore è la voglia di stare con gli altri e di uscire. Cercare di interiorizzare il dolore può essere un viatico per uscire da questo tunnel che alle volte può sembrare senza alcuna via d’uscita.