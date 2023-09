Puoi combattere il diabete con un medicinale molto diffuso: chi lo dice non ha dubbi

Secondo una ricerca australiana un medicinale di uso comune potrebbe essere decisivo nella prevenzione di una specifica malattia invalidante. Ecco tutti i dettagli

Il diabete è una malattia che nei casi più acuti può condizionare e non poco la vita delle persone. Fortunatamente il progresso scientifico ha dato una grande mano sotto questo punto di vista, ma ancora manca una sorta di soluzione definitiva che possa in qualche modo debellare una volta e per sempre questo male.

Una svolta però potrebbe arrivare dall’Australia, dove i ricercatori della Monash University di Melbourne hanno fatto una scoperta a dir poco clamorosa che se dovesse essere confermata da altri studi potrebbe essere fondamentale per il mondo intero.

Aspirina utile contro il diabete: i risultati delle ricerca

Secondo quanto emerso dal lavoro, prendere una comune aspirina ogni giorno potrebbe allontanare l’insorgenza del diabete di tipo 2. Ciò sarebbe possibile grazie alla presenza dell’acido acetilsalicilico contenuto in alcune tipologie di questo medicinale. I risultati di questa ricerca saranno discussi all’European Association for the Study of Diabetes che si terrà ad ottobre.

Andando nello specifico la sperimentazione è stata condotta su 16.000 persone con età superiore ai 65 anni. Il 50% ha assunto un’aspirina da 100 mg ogni giorno. L’altra metà invece ha preso invece una sostanza innocua che fa più da effetto placebo. A quel punto sono stati riscontrati gli effetti sui due differenti gruppi.

Dopo circa 4 anni di test i ricercatori si sono resi conto che il rischio di diabete era diminuito del 15% per tutti coloro che avevano preso l’asprina quotidianamente. Inoltre il medicinale aveva abbassato anche il livello di glicemia durante le ore di digiuno. I dottori hanno quindi attribuito questi risultati alle proprietà antinfiammatorie della pillola.

Trattandosi però di una fase embrionale non si possono dare per certi questi benefici così come vanno valutati gli aspetti negativi dell’abuso di aspirina. Ad esempio nonostante l’alto grado di soddisfazione è stato riscontrato l’aumento delle probabilità che si verifichi un’emorragia nella parte gastrointestinale. Dunque, una si tratta di una situazione da monitorare con una certa costanza perché avere delle risposte certe su questa tematica può essere davvero interessante. Prima che la medicina si pronunci in maniera definitiva è bene evitare qualsiasi colpo di testa. L’unica via da seguire è quella tracciata dal proprio medico dopo una visita approfondita. Pensare di potersi curare in base a ciò che si legge in rete è un errore madornale da non commettere per nessun motivo.