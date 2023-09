Assegno Unico 2023, arriva il servizio INPS che invita a presentare la domanda per i nuovi nati: come funziona

Nuovo servizio dell’Ente Previdenziale che notifica l’invito a presentare domanda per i nuovi nati. Ecco come funziona.

Come molti già sanno, l’assegno unico universale è il sussidio economico riconosciuto a chi ha figli, dal settimo mese di gravidanza, fino al 21° anno di età. La misura è riconosciuta a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia, ma gli importi erogati variano in base al valore ISEE del nucleo familiare e all’età dei bambini, ad eccezion fatta dei figli disabili per i quali non sono previsti limiti di età.

Il massimo dell’importo erogato per figlio è di 189,20 euro fino ad un minimo di 54,05 euro mensili, per ogni figlio minorenne. La cifra si riduce, per i figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni. In questo caso il contributo varia da 91,90 euro a 27 euro al mese. Comunque, per alcuni casi specifici, sono previste maggiorazioni della cifra come, ad esempio, nel caso di nuovi nati e per tutto il primo anno di vita.

Proprio in merito ai nuovi nati, l’INPS ha messo a disposizione dei genitori un nuovo servizio all’insegna della proattività. In buona sostanza, la famiglia riceverà una notifica tramite posta elettronica in cui viene informata del diritto a percepire l’Assegno Unico, alla nascita del bambino. Nel prossimo paragrafo vediamo nel dettaglio come funziona.

Assegno Unico: l’invito a presentare domanda

Da questo mese, alla nascita di un figlio, l’INPS provvederà a notificare per mezzo posta elettronica, l’invito a presentare domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico Universale, oppure, qualora già percepito per altri figli, a richiedere l’integrazione del beneficio.

Tuttavia, questo servizio è riservato esclusivamente agli utenti che hanno prestato il consenso a ricevere le comunicazioni proattive INPS. Dunque, come fare per prestare il consenso? La procedura è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Basta accedere all’area riservata MY INPS del sito web dell’istituto previdenziale e cliccare sulla voce “Vai ai tuoi consensi”. Dalla tendina bisognerà poi scegliere la sezione “Adesione ai servizi proattivi” e, successivamente, cliccare su “Acconsento”.

In questo modo, gli utenti potranno ricevere i messaggi INPS, non solo per la presentazione della domanda di assegno unico, ma anche su altri servizi proattivi man a mano disponibili. In questa ottica, l’INPS conferma l’intenzione di passare al nuovo paradigma della proattività per “soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione”.