Alla scoperta di Temu, l’e-commerce cinese che sta sbaragliando Amazon

Temu è ormai una delle applicazioni più utilizzate per quanto concerne il commercio online. Andiamo a conoscere tutti i dettagli di questo interessante strumento

Fare shopping online è ormai una pratica consolidata a livello mondiale e poco alla volta sta prendendo il sopravvento sugli acquisti presso i negozi fisici. Sono davvero tanti i siti che consentono di fare ciò e soprattutto che offrono prodotti utili e di alta qualità a prezzi molto vantaggiosi.

Sicuramente il primo che strumento che balza alla mente è Amazon che ha letteralmente monopolizzato la scena mondiale. Anche Wish e Shein si sono ritagliate la propria fetta di mercato, ma attenzione a Temu che dalla Cina ha prima conquistato gli Stati Uniti e adesso sta spopolando anche in Europa.

Temu: tutte le info sul portale di e-commerce cinese

Su Temu si possono trovare prodotti molto generalizzati visto che non è specializzato in nessun settore in particolare. Per questo l’interrogativo sorge spontaneo: in che modo si differenzia dagli altri siti affini? Sicuramente per i prezzi bassi e la varietà di articoli a disposizione.

Gli utenti possono registrarsi gratuitamente e navigare sull’app alla scoperta di sconti presenti sui prodotti di proprio gradimento. Ogni giorno ci sono nuove promozioni e sono disponibili le recensioni degli altri utenti che raccomandano quel determinato acquisto.

L’app inoltre col passare del tempo sarà in grado di elaborare i gusti del cliente e di fornirgli dei consigli utili sugli acquisti e sui prodotti in offerta. Qualora lo si desideri si possono attivare le notifiche per scoprire le offerte in scadenza e tanti altri aspetti .

La vera particolarità di Temu è il sistema basato sui coupon. Tramite questi, l’applicazione consente agli utenti di poter beneficiare di notevoli risparmi su vari acquisti. I coupon si possono guadagnare semplicemente invitando gli amici ad usare Temu. In base al numero di amici che si riesce a portare si può arrivare ad ottenere un buono dal valore massimo di 40 euro. Il limite però sta nel tempo. Si hanno infatti appena 24 ore di tempo per poter usufruire del coupon.

L’altra novità di notevole interesse è la possibilità di generare dei veri e propri gruppi di acquisto, che portano il sito a far scendere il prezzo di determinati prodotti a fronte di una richiesta elevata. Per effetto di ciò gli articoli più in voga potrebbero essere paradossalmente i più economici. Una logica diametralmente opposta rispetto a quella che solitamente governa questo genere di mercato.