Quanto guadagna Cristiano Ronaldo: le cifre che incassa e come investe il suo denaro

Cristiano Ronaldo grazie alla sua classe infinita ha degli introiti annuali stratosferici. Ma in che modo li spende? Vediamo come investe i suoi lauti guadagni

La storia calcistica di Cristiano Ronaldo è stata caratterizzata da notevoli successi sia personali che di club. A 38 anni dopo aver vinto praticamente ogni trofeo ha deciso di emigrare in Arabia Saudita all’Al-Nassr dove è stato praticamente ricoperto d’oro (tra stipendio e sponsor guadagna circa 200 milioni di euro a stagione).

Nel corso degli anni ha guadagnato talmente tanti soldi arrivando ad oltrepassare il miliardo di dollari accumulati in una singola carriera. Numeri mostruosi che la dicono lunga su come abbia fatto la storia del calcio e su quello che è il suo tenore di vita sforzoso e praticamente ineguagliabile.

Cristiano Ronaldo: quanto guadagna, come spende e come investe

Dunque dopo la lunga militanza al Real Madrid dove ha intascato mediamente 20 milioni di euro all’anno nel 2018 è passato alla Juventus che gli ha garantito oltre 30 milioni di euro a stagione. Per questo nonostante le umili origini oggi CR7 non esita a mostrare i suoi hobby e le sue preferenze.

Al pari del suo “eterno rivale” Lionel Messi CR7 è un amante delle auto di lusso (in particolare per le Bugatti). Possiede ville sforzose (la più onerosa è costata 6,2 milioni di dollari) con piscina e si concede vacanza esclusive in posti incantevoli. Altro “piccolo” particolare, Ronaldo viaggia spesso a bordo del suo yatch o dei suoi due aerei privati. Non scherza nemmeno la sua collezione di orologi che supera gli 8 milioni di euro.

Questi sono i particolari inerenti i suoi sfizi. C’è poi un altro aspetto di estremo interesse che riguarda l’asso portoghese, ovvero gli investimenti. D’altronde quando si arriva a determinati livelli bisogna essere bravi e lungimiranti a far fruttare i propri capitali. Il brand CR7 è uno dei più pagati al mondo.

È socio di una catena di alberghi di lusso, nella fattispecie Italian Indipendent, gruppo di Lapo Elkann e ha introdotto in commercio la linea di occhiali “CR7 Eyewear”. Finita qui? Niente affatto. L’ex calciatore del Manchester United ha aperto anche numerosi ristoranti, palestre, negozi di prodotti tessili oltre che di profumi e cosmetici. Tra i suoi business più curiosi c’è senz’altro Insparya, il centro tricologico dedicato alla cura e al trapianto di capelli con un investimento di circa 25 milioni di euro. D’altronde al giorno d’oggi sono sempre più numerose le persone che ricorrono a questo genere di trattamenti.