Bonus 150 euro Inps, nuova finestra a settembre 2023: chi può ottenerlo

Il bonus 150 euro una tantum contro l’inflazione non è stato erogato all’intera platea di beneficiari. Da settembre 2023 è prevista una nuova finestra di pagamenti in cui chi non l0 ha ancora avuto potrà ricevere l’importo

Tra i bonus ancora disponibili in questa fase dell’anno c’è quello da 150 euro contro l’inflazione. Il sussidio è destinato a chi ha un reddito inferiore a 20mila euro (a prescindere dall’occupazione) ed era stato lanciato col decreto Aiuti ter a fine settembre 2022. Da quel momento la maggior parte dei beneficiari ha già avuto l’accredito dei soldi spettanti nelle finestre avviate lo scorso novembre e ad agosto 2023.

Per chi è rimasto fuori però ci sono buone notizie. A settembre 2023 inizierà la nuova fase che consentirà anche al resto dei potenziali beneficiari di ottenere la quota, che in una fase così critica da un punto di vista economico, sicuramente può far comodo.

Bonus 150 euro settembre 2023: a chi spetta

Ad oggi hanno già ricevuto il bonus i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, i lavoratori domestici, le colf e le badanti già beneficiari del bonus 200 euro, i pensionati e i titolari del reddito di cittadinanza. Entro fine settembre invece lo riceveranno invece i titolari di Naspi, Dis-coll (a novembre 2022), i beneficiari di disoccupazione agricola relativa al 2021, coloro che hanno ricevuto delle indennità Covid-19, i lavoratori autonomi occasionali incaricati alle vendite a domicilio e già beneficiari del bonus 200 euro e i lavoratori che dovevano presentare domanda come stagionali, dottorandi, partite iva o lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’erogazione del bonus è importante fare una verifica, ovvero quella relativa al conto corrente bancario. Infatti è bene accertarsi di aver indicato il conto giusto in modo tale da poter ricevere l’accredito direttamente sul proprio strumento elettronico.

In generale per sapere se si risulta o meno titolari del bonus basta collegarsi alla propria area personale sul sito MyInps accedendo con Spid o Carta d’Identità elettronica. In questa sezione si può consultare il proprio fascicolo elettronico e osservare se è previsto o meno il bonus da 150 euro.

Insomma si tratta di una delle ultime opportunità concrete di questa fase in attesa di capire se tra fine 2023 e inizio 2024 saranno introdotte nuove misure di sostegno. In ogni caso è bene rimanere sempre aggiornati o tramite il portale di cui sopra o rivolgendosi a dei commercialisti, che in linea di massima sono sempre piuttosto aggiornati in merito alle nuove proposte del Governo.