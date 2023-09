Le criptovalute hanno arricchito gli investitori più audaci | La classifica degli 11 più ricchi del mondo

La nuova fonte di ricchezza: il mercato delle criptovalute e come arricchirsi con esse

Le criptovalute altro non sono che monete virtuali che si basano su una tecnologia definita blockchain. Esse sono denaro a tutti gli effetti in quanto possono essere adoperate per acquistare beni e servizi o per scambiare valore. Esse non sono naturalmente monete convenzionali, ma sono composte da codici crittografati e circolano su mercati paralleli non governativi.

Negli ultimi anni il fenomeno delle criptovalute è esploso, portando moltissime persone ad affacciarsi nel mondo della finanza e degli investimenti in monete digitali. Anche i più neofiti hanno tentato approcci acquistando tra le più note. In primis va ricordata Bitcoin, la criptovaluta per eccellenza, creata nell’anno 2008. I mercati hanno aperto dunque un’opportunità di investimento incredibile e hanno spianato la strada a un nuovo modo di vivere la finanza.

Sono in tanti ad avere fatto fortuna in questo modo, ma in particolare si segnalano 11 persone che risultano oggi tra i più ricchi al mondo e che hanno basato la propria fortuna economica sul mondo delle criptovalute.

Quali sono gli 11 uomini che si sono arricchiti con le cripto

Ecco l’elenco delle 11 persone che hanno fatto davvero fortuna con le criptovalute:

Changpeng Zhao – un imprenditore sino-canadese che ha guadagnato ben 10.2 miliardi di dollari; Brian Armstrong – uno dei più ,famosi imprenditori americani nel campo delle criptovalute, che ha guadagnato 3.8 miliardi di dollari; Chris Larsen – imprenditore americano che nel 2012 ha fondato Ripple; Jed McCaleb – un programmatore che ha guadagnato oltre 2.40 miliardi di dollari; Devin Finzer e Alex Atallah – due imprenditori che hanno creato Open Sea, una piattaforma per la vendita e l’acquisto di NFT; Kim Hyoung-nyon – imprenditore sudcoreano cofondatore di Dunamo, grazie alla quale ha guadagnato 1,95 miliardi di dollari; Niki Vilwanathan e Joseph Lau – fondatori di Alchemy, hanno guadagnato 1,8 miliardi dollari ciascuno grazie alle criptovalute; Cameron e Tyler Winklevoss – sono i due che hanno dato inizio alla lunga disputa con Mark Zuckenberg e dal cui accordo milionario sono riusciti a convertire il denaro in criptovalute; Michael Saylor – ha guadagnato 1,5 miliardi di dollari; Fred Ehrsam – informatico che ha accumulato 1,3 miliardi di dollari; Barry Silbert – fondatore di DCG, che ha guadagnato 1 miliardo di dollari.

Come fare per approcciarsi al mondo delle criptovalute

Per arricchirsi con le criptovalute bisogna un minimo conoscerne il mondo e il mercato di riferimento. Il consiglio è di osservare i mercati e monitorare l’andamento delle più note, al fine di farsene un’idea e cominciare a investire anche piccole somme per cominciare.