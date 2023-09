Incentivi auto 2023, tutte le opportunità per acquistare un veicolo a basso costo

Attualmente, sono diverse le agevolazioni previste per l’acquisto di un’automobile nuova, intanto, altri incentivi governativi sono ai blocchi di partenza. Facciamo il punto della situazione.

Dallo scorso gennaio è, nuovamente, possibile accedere agli incentivi auto previsti per il triennio 2022 – 2024. Si tratta di una ghiotta opportunità per acquistare un’automobile nuova con importanti sconti con o senza rottamazione.

In particolare, si può risparmiare anche fino a 5 mila euro, sull’acquisto di auto elettriche, ibride plug – in, ICE, motocicli, ciclomotori e veicoli commerciali. Ad esempio, la Regione Sicilia fornisce un contributo di 2.500 euro per l’acquisto di veicoli ibridi completi, ma arriva a 5 mila euro in caso di acquisto di veicoli elettrici.

Ma altre interessanti agevolazioni auto sono attese a breve. Pare infatti, che il governo, con l’intento di favorire la dismissione di veicoli ad alto impatto ambientale appartenenti alle classi di emissioni Euro 0, 1, 2, e 3, stia valutando la possibilità di introdurre nuovi incentivi. Al momento, si tratta solo di proposte, ma lo sconto sull’acquisto di una nuova auto potrebbe arrivare fino a 5 mila euro.

Incentivi auto: come acquistare una nuova auto a basso costo

Attualmente c’è da capire quali saranno le risorse disponibili, ma potrebbero presto arrivare nuovi incentivi auto, con importi fino a 5 mila euro. Una strada che potrebbe essere presto intrapresa, considerato il progressivo esaurimento, già nei primi mesi dal lancio degli incentivi auto 2023, dei fondi assegnati alle auto a motore termico con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 grammi per chilometro. Discorso diverso, per i veicoli elettrici e ibridi che dalla piattaforma dell’Ecobonus, mantengono ancora disponibilità.

Le misure statali prevedono una riduzione di prezzo pari a 2.500 euro sull’acquisto di veicoli elettrici rientranti nella fascia 0 – 20 grammi per chilometro, usufruendo della rottamazione. Lo sconto è, invece, pari a 1.500 euro, per chi decide di non rottamare. Gli incentivi prevedono una riduzione di prezzo pari a 2 mila euro, con rottamazione, e di 1.000 euro, senza rottamazione, in caso di acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi per chilometro.

Proprio come indicato dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, possono accedere agli incentivi auto 2023 persone fisiche e giuridiche, a patto che, acquistino un veicolo nell’arco del 2023 e che ne mantengano la proprietà la proprietà per almeno 12 mesi. La misura resterà attiva fino ad esaurimento dei fondi stanziati.