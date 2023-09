Autostima, ecco gli esercizi da fare ogni giorno per aumentare la fiducia in sé stessi

Per aumentare l’autostima è fondamentale un impegno costante. Ecco gli esercizi da fare ogni giorno per migliorare la fiducia in sé stessi.

Quando si parla di autostima, ci si riferisce al valore che ognuno attribuisce a sé stesso, alla fiducia che ha nei propri mezzi.

Nel corso della vita, chiunque può passare momenti di alti e bassi, fasi in cui la propria autostima crolla a picco, magari a causa di una delusione amorosa o lavorativa, la fine di un’amicizia, la sensazione di non essere in grado di raggiungere i propri obiettivi o comunque, un episodio negativo. Ad ogni modo, se questi periodi sono passeggeri, non c’è problema. Il discorso cambia, quando il momento di bassa autostima si protrae nel tempo.

In questo caso, infatti, è indispensabile un intervento per migliorare la propria autostima ed evitare che la situazioni peggiori e sfoci in problemi più gravi come, ad esempio, uno stato depressivo, ansia, attacchi di panico. Come per tanti aspetti della psicologia umana, l’autostima si può perdere ma è possibile anche ricostruirla. Certo, si tratta di un processo che può essere piuttosto lungo, ma con un impegno costante è possibile aumentare la fiducia in sé stessi. Ecco alcuni utili esercizi da fare ogni giorno per migliorare l’autostima e avere una vita più appagante.

Autostima: gli esercizi per aumentarla

Aumentare la propria autostima e migliorare la fiducia in sé stessi è una delle chiavi per vivere una vita soddisfacente e felice. Un’autostima più forte contribuisce ad aumentare la propria felicità e soddisfazione personale. Ma non si tratta di un percorso breve e semplice. Proprio per questo, può essere utile focalizzare su alcuni esercizi da fare ogni giorno e da applicare alle diverse situazioni della vita. Una sorta di allenamento che richiede un impegno costante.

Il primo passo per migliorare l’autostima è definire un’immagine positiva di se stessi, scrivendo ad esempio su un foglio di carta, almeno cinque aspetti positivi del proprio carattere. Una buona abitudine potrebbe essere anche prendere nota delle situazioni che rimandino un’immagine positiva di se stessi. Un altro utile esercizio per contribuire ad aumentare la propria autostima è valorizzare i traguardi raggiunti e, per quanto una persona possa essere severa con se stessa, ripensare alle azioni che l’hanno resa orgogliosa. Un ottimo esercizio per migliorare l’autostima è praticare con costanza attività che ci piacciono e in cui ci si sente bravi, aiuterà a sollevare l’umore e la percezione di sé.

Infine, è fondamentale imparare ad accettare ed amare tutto di sé, difetti ed imperfezioni compresi. Tutti questi esercizi, se praticati con costanza, contribuiscono a migliorare la propria fiducia e ad affrontare con maggiore serenità la vita di tutti i giorni.