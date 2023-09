Aumenta il desiderio di togliersi la vita: l’indagine del Telefono amico per il 2023 è inquietante

Vertiginoso aumento delle richieste d’aiuto: sono in molti che rispetto allo scorso anno sentono il desiderio di togliersi la vita

La solitudine, la depressione, situazioni mediche particolari o condizioni di vita estreme sono solo alcune delle ragioni che possono spingere le persone a domandarsi se non sia meglio porre fine alla propria vita. I pensieri suicidi esistono da sempre e l’aiuto psicologico e psichiatrico dei medici purtroppo non sempre riesce a disinnescarli. I casi di suicidio in Italia e nel mondo sono ogni anno molto alti. Altrettanto alta è la percentuale di persone che pensa al suicidio.

Questi dati ci pervengono da enti quali il Telefono amico, che raccoglie le testimonianze e le richieste di aiuto di centinaia di migliaia di italiani ogni anno. Il fenomeno preoccupante ha visto negli anni cifre davvero alte. Purtroppo il 2023 non presenta dati confortanti.

Il Telefono amico registra un’impennata degli allarmi suicidio

Telefono amico ha registrato difatti un’impennata delle richieste di aiuto che pare siano aumentate addirittura del 37% rispetto allo scorso anno. Di certo un numero molto preoccupante visto che parliamo unicamente del primo semestre dell’anno.

Le chiamate per aiuto psicologico a fronte di pensieri suicidi sono state oltre 3.700, con segnalazioni pervenute da parte di giovani tre i 19 e i 35 anni e da adulti tra i 46 e i 55 anni. Tuttavia ancora più allarmante è il numero crescente di giovanissimi che segnalano la loro propensione a questo tipo di pensieri. Infatti si registrano molti messaggi whatsapp inviati al Telefono amico da persone under 19.

Secondo la presidente di Telefono amico Italia, Monica Petra, il dato è in continuo aumento e il numero di giovani che pensano di togliersi la vita o ci provano è purtroppo destinato a crescere. Unico rimedio per cercare di arginare la crescente deriva è quello di mettere in piedi un efficace piano di prevenzione.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione da mettere in atto è quella di programmi di sostegno e ascolto dei giovani, così come rilevante è anche spingere i giovani ad appoggiarsi a una rete familiare e di amici che sia di sostegno. Avere cura di sé e della propria mente è la cosa più importante.

Oltretutto anche gli interessi e l’impegnarsi in attività creative o meglio ancora di gruppo o di squadra, risulta essere un fattore stimolante per il benessere delle persone.