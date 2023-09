La stagione influenzale sta per tornare: le regole da seguire per proteggersi

Queste raccomandazioni possono essere molto utili in vista dell’inverno sia per evitare di contrarre l’influenza sia per tenere alla larga il Covid-19

L’estate è ormai agli sgoccioli e con il ritorno delle stagioni fredde bisogna fare nuovamente i conti con i malanni tipici di queste fasi dell’anno. Tra questi spicca l’influenza e negli ultimi anni anche il Covid-19, che seppur sia meno spaventoso rispetto alla primissima fase, va comunque monitorato con estrema attenzione.

Dal canto nostro non possiamo fare altro che stare attenti e cercare di seguire alcune semplici regole che in linea di massima possono aiutarci a ridurre il rischio di contrarre queste malattie. Ecco tutto quel che c’è da sapere in merito.

Le direttive da seguire per cercare di arginare l’influenza

Sono stati presi in considerazione i pareri di diversi esperti che hanno detto la loro sulla tematica al sito Sheknows. In primis secondo lo pneumologo Gustavo Ferrer sarebbe opportuno vaccinarsi (si parla di vaccino antinfluenzale, non anti-covid) così da evitare qualche visita medica di troppo, le assenze dal lavoro o dalla scuola.

Sicuramente avere cura della propria igiene personale può essere un ottimo repellente. Per questo lavare spesso le mani è considerato quasi alla stregua di un vaccino. Si tratta di un’azione che tutti possono fare per rimanere in salute. Di pari passo è propedeutico mantenere pulite e disinfettate le aree ad alto contatto come le maniglie delle porte e i piani di lavoro così come spiegato dalla dottoressa Kristin Dean.

Ciò non significa che bisogna tralasciare l’importanza dei farmaci. Anzi, sarebbe opportuno averne sempre una scorta in casa, almeno di quelli basilari. Potersene avvalere è sempre di grande aiuto soprattutto nelle primissime fasi dell’influenza che notoriamente sono quelle più debilitanti.

Per poter essere più sicuri sarebbe meglio evitare eventi con alimenti esposti anche se i partecipanti sono persone di famiglia o comunque conosciute. Basta un semplice starnuto per contaminarli ed aumentare le possibilità di poter contrarre febbre, tosse, raffreddore o qualsiasi tipo patogeno influenzale.

Kristine Arthur ha invece posto l’attenzione sulle grandi folle di persone. Assodato che gli eventi mondani possono essere deleteri in tal senso, è bene essere cauti anche quando si va a fare shopping. Meglio prediligere giorni e orari con minor afflusso in modo tale da non aver troppi contati con persone estranee e potenzialmente infette. Chiaramente questi suggerimenti possono essere più calzanti per le persone anziane che potrebbero avere a che fare con forme più forti della malattia.