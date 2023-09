Il segreto per una vita lunga e felice? Lo svela una donna di 104 che fa paracadutismo

L’anziana donna ha già effettuato alcuni lanci da ultracentenaria. Una storia incredibile che la dice lunga sulla sua longevità

E proprio vero. L’età è solo un numero, ciò che conta è lo spirito e la voglia di vivere. Si potrebbe sintetizzare così l’incredibile storia di Dorothy Hoffner, anziana signora che ha vissuto tutta la sua vita a Chicago e che alla “tenera età” di 104 anni ancora si diletta nel paracadutismo.

Non ha timore per la sua incolumità e il passare del tempo non ha sopito la sua voglia di sperimentare nuove esperienze. Ma è proprio questo fuoco che arde ancora dentro di lei ad averla portata ad essere così pimpante e longeva. Il paracadutismo è nato così per caso quando alla soglia dei 100 anni parlando con un amico di famiglia ha espresso il suo desiderio di provare.

Qual è il segreto della longevità della paracadutista di 104 anni

Festeggiare i 100 tuffandosi da un aereo è qualcosa di quasi unico anche se bisogna sottolineare che anche qualche altro ultracentenario si è cimentato in questa “folle” esperienza, basti pensare che il 29 maggio 2022 un 103enne in Svezia si è lanciato da un aereo come se fosse un ragazzino.

Eppure la Hoffner quando ha dovuto spiegare qual è secondo lei il segreto per avere una vita così lunga ha dichiarato di essere molto pigra e di non fare mai nulla di troppo faticoso ed energico. Una vita senza particolari stress e caratterizzata da una particolare cura del proprio denaro. Ciò le ha permesso di risparmiare e di essere felice anche in vecchiaia.

Ha sintetizzato poi affidandosi alla fede: “Dipende anche da Dio. Il mio padre celeste si è preso cura di me”. Al contempo però ciò non significa che non abbia avuto dei vizi. Ha infatti rivelato che ha sempre bevuto con piacere la birra, il vino e i superalcolici . Il tutto però sempre caratterizzato dal suo marchio di fabbrica, ovvero quella moderazione che l’ha portata a superare quota 100.

Dunque in base a quanto detto dalla Hoffner la ricetta segreta per vivere a lungo e felice è quella di tenere alla larga lo stress e di non negarsi attività di svago e qualche piccolo vizio. Praticamente tutto il contrario di quanto avviene nella società moderna in cui le persone sono portate allo stremo da ritmi lavorativi infernali che lasciano poco spazio al relax. Chissà se questo suo esempio possa essere seguito dalle generazioni più giovani.