Suggerimenti viaggi autunno 2023: le migliori destinazioni in Italia e nel mondo

La stagione autunnale è tra le migliori per godersi una bella vacanza. Vediamo quali sono le mete più intriganti da esplorare nei prossimi mesi

L’estate è ormai al capolinea e con lei anche i prezzi esorbitanti per hotel e mezzi di trasporto. Con l’arrivo dell’autunno infatti i costi per gli spostamenti diminuiscono in maniera netta visto che non è considerato come un periodo di alta stagione. Chi però ha lavorato a giugno, luglio e agosto può finalmente svagarsi e approfittare di questa fase più economica e di gran lunga meno affollata.

Sono tantissimi i posti da poter ammirare in questa fase dell’anno sia in Italia che nel resto del mondo. Alcune destinazioni infatti offrono degli spettacoli unici con le foglie che cambiano colore creando un mosaico di tipiche sfumature autunnali. Altre invece sono ideali per trascorrere dei weekend alla scoperta della cultura e di sagre locali.

Vacanze autunno 2023: le migliori proposte in Italia e nel mondo

Partendo dall’Italia tutto conduce alla splendida Toscana dove spiccano le colline senesi che si trasformano un vero e proprio dipinto. I tramonti tra le montagne e le vallate immerse nel verde sono uno spettacolo più unico che raro apprezzabile solo a queste specifiche latitudini.

Uscendo di poco dai confini italici c’è l’isola di Maguelone celebre per le sue sfumature di rosso con alberi che si riflettono nelle acque tranquille delle lagune circostanti. Uno spettacolo della natura tutto da gustare. Cambiando totalmente scenario i Balcani hanno tanto da offrire sotto questo punto di vista.

In Montenegro spicca il lago di Skodar che è situato al confine con l’Albania, mentre in Croazia sono decisamente caratteristici i laghi del Parco Nazionale di Plitvice. Probabilmente più rinomato è il lago di Blen in Slovenia che in autunno raggiunge il suo massimo splendore. Qui si possono ammirare castelli mozzafiato, chiese medioevali, si può praticare escursionismo e ci si può lasciare andare ad un salutare ed entusiasmante giro in canoa.

Non può mancare a questa rassegna la “Grande Mela”. Già di per sé l’autunno è il periodo migliore per visitare New York. Per i più romantici poi è assolutamente da non perdere il foliage a Central Park. Si tratta di una di quelle esperienze da fare almeno una volta nel corso della vita. Per chi ha la possibilità di allontanarsi dalla città appena fuori ci sono i Catskills che offrono dei panorami di un rosso così intenso da sembrare quasi surreali.