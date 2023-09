Quali sono i segni che credono nell’anima gemella: gli inguaribili romantici

Alcuni segni zodiacali credono di più nell’amore rispetto ad altri. Lo aspettano per tutta la vita e hanno come obiettivo quello di trovare il partner ideale

Ogni segno zodiacale ha una sua personalità e una sua particolarità. Tutti però sono accomunati da alcuni aspetti con cui bisogna fare i conti durante la vita. Uno di questi è senza dubbio l’amore. Chi è che non ha mai maturato un sentimento passionale nei confronti di una persona? Chi più chi meno è capitato a tutti di tenerci particolarmente per qualcuno.

Alcuni segno però ce l’hanno per vizio. Sono degli inguaribili romantici e innamorati dell’amore. Ovviamente ciò non è un difetto, è solo un modo di essere che purtroppo però alle volte può portare a cocenti delusioni. Andiamo quindi a scoprire quali sono i segni che più di altri sono particolarmente romantici secondo la rivista Bustle.

I quattro segni zodiacali che vivono nel mito dell’amore

Uno di quelli che crede di più nell’anima gemella è il Cancro, il segno di coloro che sono nati tra il 21 giugno e il 21 luglio). Trascorrono molto tempo ad immaginare il loro futuro matrimonio e amano il concetto di affinità di coppia. Covano una passione così travolgente che spesso li porta ad ignorare i segnali d’allarme durante le relazioni.

Non poteva mancare il Toro da sempre un segno molto empatico sotto questo punto di vista. I nativi di questo segno (dal 21 aprile al 20 maggio) sono molto romantici e devoti nelle loro storie d’amore. Considerano valori come la stabilità e la fiducia con estrema importanza. Al contempo sono anche piuttosto indipendenti e pratici, ma ciò non preclude l’ora la possibilità di credere nell’anima gemella.

Decisamente più insospettabile la presenza dei Pesci, che solitamente sono più pragmatici e per certi versi cinici. In realtà è tutta apparenza. Trascorrono infatti ore ed ore a creare nella sua testa diversi scenari romantici. Si perdono con estrema facilità nei meandri dei loro pensieri, soprattutto se il focus riguarda il romanticismo. Per effetto di ciò quando si sciolgono diventano affettuosi, empatici ed attenti alla loro dolce metà.

Dunque seppur con connotati diversi questi tre segni zodiacali sono accomunati da questo forte desiderio di amore, che ovviamente è più che lecito. L’altra faccia della medaglia è quella della delusione. Chi fa del romanticismo un ideale così marcato potrebbe andare in contro a cocenti dolori. Le ferite però prima o poi si rimarginano mentre la voglia di amare resta intatta in questi segni.