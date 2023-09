Attenzione a questi 5 segni zodiacali: con tutta probabilità sceglieranno il compagno di vita sbagliato

Andiamo a scoprire i tratti e le tendenze dei 5 segni zodiacali che hanno maggiori probabilità di scegliere un compagno di vita non adatto a loro

L’astrologia è una materia piuttosto complicata che alle volte dà delle risposte talmente spiazzanti che possono mandare ancor più in confusione le persone. Soprattutto quando si parla di amore la questione inizia a diventare decisamente più seria. Il tema è già abbastanza delicato, se poi ci si mettono anche gli astri diventa davvero difficile trovare una quadra.

A tal proposito ci sono alcuni segni zodiacali che più di altri rischiano di fare una scelta sbagliata per quanto concerne il compagno/a di vita. Ecco quali sono quelli maggiormente esposti al pericolo di legarsi ad una persona non adatta a loro.

I 5 segni che potrebbero incontrare il partner sbagliato

L’Ariete è probabilmente l’esempio più calzante. Il suo animo focoso ed impulsivo lo porta a buttarsi a capofitto nelle storie d’amore senza fare delle accurate valutazioni in merito alla compatibilità che potrebbe esserci. Uno spirito d’avventura che non si sposa per niente bene con questo genere di decisioni, che dovrebbero avvenire con un minimo in più di criterio.

Diverso è il discorso del Toro. Essendo testardi e riluttanti ai cambiamenti potrebbero anche restare con un partner non adatto a loro semplicemente perché temono l’incertezza di restare da soli. Ciò potrebbe sfociare in anni di infelicità accanto ad una persona incompatibile e per niente affine.

I Gemelli invece pagano il loro essere indecisi. Pensano un po’ troppo in questi frangenti e per questo motivo si fanno influenzare facilmente da pareri esterni. Si tratta però di un comportamento sbagliatissimo con conseguenza anche abbastanza drastiche. In un attimo ci si potrebbe ritrovare al proprio fianco una personalità che non ha niente a che vedere con i proprio obiettivi e i propri interessi.

Un altro approccio sbagliato, seppur per altri motivi è quello del Cancro. Essendo di base molto emotivo e premuroso, si potrebbe lasciare andare alla scelta della dolce metà semplicemente perché vedono la controparte desiderosa di cure e affetto. Un altruismo che seppur sia lodevole non sempre viene ricambiato nel giusto modo e quindi la relazione sarebbe a dir poco sbilanciata.

Il quinto segno che può facilmente sbagliare è il Leone. Essendo troppo sicuro di sé è in grado di attirare varie tipologie di partner. Al contrario di quanto si possa pensare, non è per niente positivo come aspetto visto che la vasta platea tra cui scegliere potrebbe condurlo verso un’anima non perfettamente gemella e che non sostiene sinceramente le sue ambizioni.