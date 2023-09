Il dumb phone è sempre più di moda: la nuova tendenza dei giovani per disintossicarsi dagli smartphone

Si tratta della tendenza ad acquistare telefoni con solo le impostazioni di base così da evitare le chat e i social network onnipresenti negli apparecchi di ultima generazione

C’erano una volta i vecchi telefoni quelli che servivano solo ed esclusivamente per telefonare e mandare i messaggi. Dispositivi che hanno fatto letteralmente impazzire coloro che sono nati tra gli anni ’80 e ’90 che nel periodo della loro adolescenza si sono ritrovati ad avere a che fare con questi utilissimi strumenti.

Ormai sono considerati quasi alla stregua di pezzi di antiquariato. Le nuove generazioni e non solo si avvalgono quasi esclusivamente dei moderni e tecnologici smartphone. Non tutti a quanto pare. Infatti sono sempre più i Millennials che stanno optando per i telefoni di qualche decade fa e stanno scoprendo il fascino di utilizzare un cellulare solo ed esclusivamente per telefonare.

Dumb phone: i dettagli di questo mercato sempre più in espansione

Il fenomeno prende il nome di dumb phone e ha come principale obiettivo quello di “disintossicarsi” dai telefoni odierni con cui si può fare praticamente di tutto. Inoltre essendo piuttosto economici sono alla portata di tutti, anche dei ragazzini che magari mettendo da parte un po’ delle loro paghette settimanali lo possono acquistare senza l’ausilio dei genitori.

Il desiderio di uno stile di vita minimalista e di disconnessione sono alla base di tutto ciò. Molti giovanissimi infatti vogliono riprendere contatto con la vita reale e non ha più voglia di isolarsi e di stare tutto il tempo incollati allo schermo dello smartphone. Un altro particolare di non poco conto è che i vecchi cellulari garantiscono una durata maggiore in termini di carica della batteria. Addirittura possono passare diversi giorni tra una ricarica e l’altra. Un qualcosa di utopistico con i telefoni attuali.

I numeri iniziano ad essere incoraggianti, basti pensare che negli Stati Uniti il dumb phone costituisce poco più del 2% delle vendite complessive dei dispositivi mobili dell’intero paese. Tra gli operatori che si rivolgono maggiormente a questo tipo di mercato ci sono TLC con una quota del 43% e HMD al secondo posto con il 26%. Per il 2023 la previsione è di arrivare a circa 2,8 milioni di vendite. D’altronde anche le aziende nel tentativo di ridurre i costi mirano ad acquistare questi prodotti per garantire dei cellulari aziendali ai propri dipendenti. L’unica differenza che intercorre tra questi “dispositivi vecchi di ultima generazione” e quelli dei primi anni 2000 è la funzionalità NFC che consente pagamenti, automazione domestica e garantisce un accesso ai trasporti pubblici più conveniente per gli utenti.