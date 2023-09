Truffa Whatsapp, attenzione a questo pericoloso numero: come sventare la minaccia

Whatsapp continua ad essere un terreno piuttosto fertile per i truffatori. Ecco in che modo stanno agendo i malviventi che hanno ideato un nuovo tentativo di raggiro

Le truffe rispetto al passato si stanno evolvendo e se un tempo avvenivano soprattutto al telefono (fisso) o al citofono oggi il veicolo principale è lo smartphone. Ciò che resta costante è la scelta delle vittime con i soggetti anziani di gran lunga più gettonati visto che potenzialmente possono essere più facili da manipolare.

Al passo coi tempi uno degli strumenti maggiormente in auge sotto questo punto di vista è Whatsapp che viene riadattato al modello di truffa di un tempo. Vediamo quindi nel dettaglio come si svolge questa truffa e cosa è necessario fare per potersi cautelare.

Nuova truffa Whatsapp: ecco in che modo si svolge

Tutto ha inizio con un’emergenza in cui “stranamente” c’è un figlio nei guai. Si chiama direttamente tramite la nota app di messaggistica istantanea da un numero utilizzato ad hoc per compiere questi loschi affari e si spiega alla vittima che c’è stato un incidente e che il telefono del figlio è andato completamente distrutto.

Il tutto per giustificare la chiamata da un numero che non ha nulla a che vedere con figli o altri parenti. Già di fonte ad una dinamica del genere sarebbe opportuno storcere il naso ed utilizzare tutta la diffidenza del mondo. D’altronde ci vuole un attimo a mettere la Sim in un altro telefono per poi effettuare la chiamata.

Inoltre va menzionato anche l’aggiornamento immediato della rubrica, che consente di avere tutte le info sul contatto in breve tempo. Qualora tutto dovesse andare secondo i piani, ecco che arriva la richiesta economica (soldi per pagare una multa in seguito all’incidente ad esempio) in nome del malcapitato figlio che per forza di cose è impossibilitato a compiere qualsiasi genere di operazione.

Il tocco finale è la pressione nell’effettuare un bonifico istantaneo che è l’unico che non consente lo storno. Non si può quindi richiedere alla banca di annullarlo una volta lasciato partire. La banca infatti non ha più quel lasso di tempo destinato alla lavorazione della transazione. Diciamo che tutti questi indizi dovrebbero essere piuttosto emblematici e lasciar intendere che c’è qualcosa che non va. Per questo prima di inviare del denaro si potrebbe provare ad avviare una videochiamata in modo tale da sincerarsi di chi ci sia realmente dall’altra parte. Se c’è qualcuno che ha qualcosa da nascondere sicuramente non risponderà alla chiamata video.