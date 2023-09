Città più felici al mondo, solo tre italiane presenti: si sorride poco | La classifica completa

Anche quest’anno è uscito l’Happy Index City, ma non ci sono buone notizie per le città italiane. Andiamo a vedere come sono posizionate e quali sono invece le leader della graduatoria

La fase finale dell’anno porta sempre a fare dei bilanci e anche il 2023 non fa eccezione. Tra i dati più curiosi ci sono sicuramente quelli inerenti le città più felici al mondo. A redigere la speciale classifica ci ha pensato come al solito è stato l’Istituto per la Qualità della Vita e dell’Happy City Hub di Londra che ha preso in considerazione bene 200 città sparse in giro per il mondo.

A quanto pare però per l’Italia non è una fase propizia, tant’è che sono state inserite appena tre città. Un particolare di non poco conto che la dice lunga sulle difficoltà del Bel Paese di quest’ultima decade. Scopriamo quindi quali sono le nostre perle presenti e quali posizioni occupano.

Città più felici al mondo: dove sono collocate le città italiane

L’Happy City Index misura il benessere dei cittadini attraverso cinque parametri relativi alla governance, alle politiche sociali, ai servizi pubblici, all’ambiente e alla mobilità. Non sono state decretate delle gerarchie precise, bensì dei gruppi che ovviamente variano a seconda del grado di qualità e benessere.

Le italiane presenti sono Roma, Milano e Bologna. La Capitale teoricamente sarebbe 128esima e fa parte della cerchia a cui è stata attribuita la medaglia di bronzo. Un bottino un po’ troppo magro per l’Italia visto che mancano diverse città anche piuttosto importanti che però non soddisfano i criteri dagli istituti che si sono occupati dell’indagine.

D’altronde per poter scalare questa graduatoria sarebbe fondamentale che l’istruzione, le politiche inclusive, l’economia, la mobilità e l’accesso alle aree verdi abbiano un reale impatto sulla qualità della vita dei residenti. Oggettivamente però nessuna città italiana al momento può vantare tutti questi elementi simultaneamente.

La top ten

Andando a sbirciare la top ten spiccano le città del Nord Europa e dell’Australia. Di seguito ecco il gruppo d’oro:

Aarhus

Amsterdam

Bergen

Brisbane

Canberra

Eskilstuna

Ginevra

Helsinki

Jonkoping

Londra

Nel gruppo che si è aggiudicato la medaglia d’argento primeggiano invece Berlino, Singapore, Copenhagen, Bristol e Melbourne solo per citare quelle più famose. Fanno parte di questo raggruppamento anche Bern, Lappeenaranta, Hague e Milton Keynes. In virtù di ciò si può chiaramente comprendere come il fattore meteorologico non sia stato affatto contemplato visto che in molti di questi posti il clima non è propriamente dei migliori per buona parte dell’anno.