Whatsapp, se hai uno di questi cellulari non potrai più usarlo: la lista completa

Anche quest’anno Whatsapp terminerà il supporto per alcuni vecchi smartphone che non sono più aggiornati da molti anni. Scopriamo quali sono nel dettaglio

Whatsapp è sempre in continua evoluzione e per questo motivo non sempre riesce a portarsi dietro tutti i dispositivi. Alcuni infatti col passare del tempo diventano obsoleti e non sono più in grado di recepire i nuovi imput utili (anche in termini di sicurezza) a poter usufruire ancor meglio della celebre app di messaggistica istantanea.

Ovviamente è bene subito rammentare che se il vostro cellulare risale a meno di 10 anni fa potete dormire sonni tranquilli, in caso contrario invece è doveroso informarsi per evitare di essere tagliati fuori. Non avere Whatsapp al giorno d’oggi infatti corrisponde ad una sorta di isolamento sociale. Triste ma vero.

Whatsapp: a quali cellulari dirà addio il prossimo 31 dicembre

Tornando al punto cruciale delle questione e quindi a quali cellulari non avranno più Whatsapp a partire dal 1 gennaio 2024 saranno tagliati fuori i vecchi modelli di iPhone che non sono in grado di passare a iOS 12 e gli Android che hanno versioni inferiori alla release 5.0 Lollipop.

Andando nello specifico dei modelli Whatsapp smetterà di funzionare sugli iPhone 5 e 5C mentre per gli Android i più noti sono: Huawei Ascend D1 e P1, tutti i modelli di LG della serie Optimus F e L di prima generazione, il vecchio Samsung Galaxy S2, il Galaxy S3 e infine il Galaxy Xcover 2.

Il controllo può avvenire anche manualmente così che possano essere fugati tutti i dubbi in merito. Per quelli dotati di sistema Android si deve andare in impostazioni, poi Info telefono e Versione Android. Passando agli iPhone bisogna invece cliccare su Impostazioni, Info e versione del software.

Dunque se il vostro dispositivo è tra questi purtroppo è giunta l’ora di cambiarlo se non si vuole rinunciare a Whatsapp. Prima di compiere questo importante passo però è fondamentale fare un backup delle chat da trasferire nel nuovo dispositivo così da non perdere dati che potrebbero essere molto utili in futuro.

Una volta compiuto questo passaggio sarà sufficiente utilizzare il servizio interno all’app che si avvale del cloud per caricare le conversazioni online e poterle avere a disposizione sul nuovo telefono. Se gli strumenti possiedono due sistemi operativi differenti è necessario collegarli alla medesima rete wi-fi e seguire la relativa procedura. Insomma, una vera e propria rivoluzione, ma con la tecnologia ormai è così, l’obsolescenza è sempre dietro l’angolo.