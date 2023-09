La classifica dei segni zodiacali più leali: puoi fidarti di loro a occhi chiusi

Secondo gli astri alcuni segni sono di gran lunga più leali degli altri. Quali sono quindi quelli di cui ci si può fidare ciecamente? Ecco la speciale classifica a riguardo

La lealtà è una virtù non comune a tutti. Alle volte anche chi si considera tale in realtà non lo è, anzi magari è la classica persona che predica bene e razzola male. Si tratta di una dote che esprime una forma piena e genuina di valori di onestà pura a prescindere dalle situazioni e dalle problematiche che presenta quotidianamente la vita.

Anche lo zodiaco ha un’incidenza in merito e a tal proposito andiamo a a scoprire i segni che in linea di massima sono più leali stando a quanto rivelato dalle stelle. Tre in particolare spiccano sugli altri e magari viste le loro caratteristiche di base possono anche risultare di primo impatto inaspettati. Scopri se tra questi c’è anche il tuo segno.

Classifica dei segni zodiacali più leali: la top 3

Al terzo gradino del podio troviamo il Toro. Con il suo modo di fare diretto e genuino ha sicuramente qualcosa in più sotto questo punto di vista. Potrà magari risultare antipatico per questo suo modo di essere, ma da un punto di vista dell’onestà è inoppugnabile. Anche nei momenti di difficoltà diventa difficile che possa tradire i suoi principi di lealtà e correttezza. Garantisce la sua presenza nel tempo e anche nel caso di rapporti non più così saldi.

Il secondo posto è occupato dalla Vergine che essendo leale con se stesso lo è in automatico con il prossimo. Essendo piuttosto coerente, utilizza questo parametro anche per giudicare il prossimo e quindi resta sorpreso quando le altre persone non ripagano con la stessa moneta e si avvalgono di mostruose maschere per raggiungere i propri scopi. La sua lealtà non si sgretola alle prime difficoltà e può vacillare solo in alcuni frangenti specifici e particolari.

Guida la classifica il Capricorno. Per questo segno essere leale è un valore fondamentale nonché una conseguenza del suo carattere spesso troppo preciso e talvolta acido, ma sempre e comunque fedele a se stesso. Di fatto è impossibile che il Capricorno volti le spalle a qualcuno. Un principio che vale anche per i casi più spinosi in cui qualcun altro avrebbe preso lecitamente un’altra strada. Il suo imputarsi in certe situazioni è quasi sorprendente, ma sconfessarsi per lui rappresenterebbe un vero e proprio contraccolpo.